Ana Aznar: «Tuve suerte de crecer en una familia con límites muy claros»

La costumbre del doble apellido en España habrá duplicado las ocasiones en las que Ana Aznar Botella ha tenido que respirar profundo. Ajena a cualquier chismorreo, se queda con sus raíces, esas que se encuentran bajo tierra y le dan soporte y anclaje firme. Psicóloga, empresaria y madre de cuatro hijos, se ha dado permiso para vivir lejos del ruido inoportuno y, sobre todo, aburridísimo. Su vida es la de una profesional con unas metas muy ligadas a los valores humanos. Desde Roma, atiende a LA RAZÓN y nos presenta su último proyecto, Rec Parenting.

Ana tenía 15 años cuando su padre fue elegido presidente del Gobierno. En mayo de ese mismo año, 1996, la familia se trasladó al Palacio de la Moncloa, donde se encontraron con un par de entrañables inquilinos, los gatos Manolo y Margarita, que acogieron con alegría a sus dos perros. Margarita, toda una diva tumbada al sol, compartió posado en la escalinata con más de una personalidad política. Alonso, el benjamín de la familia, fue sorprendido por Bill Clinton jugando entre las malezas del jardín. Son anécdotas que describen cómo transcurrió la primera juventud de Ana Aznar.

Ana Aznar en el cumpleaños de su padre. GTRES

En 1997, para una entrevista con Baltasar Magro, el matrimonio contó que los hijos se habían acostumbrado con absoluta normalidad a la «trashumancia»: cambios de casa, de ciudad, de colegio… «Hay una normalidad plena en sus vidas. Son gente tranquila, estable y serena», explicaron. Sobre esa base, amasando límites, amor y consejos, la psicóloga fundó en 2021 Rec Parenting, una plataforma para padres con información sobre crianza y desarrollo socio-emocional de los niños. Ahora acaba de lanzarla en español. Doctora en Psicología Infantil por la Universidad de Kingston, trabaja en Roma, ciudad en la que reside con su prole y su marido, el empresario Alejandro Agag. Aparte de tener el mar a una hora y un clima formidable, ejerce la docencia en John Cabot University.

Diferencias en la crianza

Rec Parenting ofrece entrevistas on line con psicólogos e información específica con base científica, además de clases magistrales y un pódcast conducido por ella. «Empecé en inglés –nos explica– porque he desarrollado toda mi actividad profesional en Inglaterra, pero el objetivo es llegar a todos los padres que podamos. Nos encantaría seguir creciendo en otros idiomas porque hay muchas diferencias culturales en la crianza. No educamos en un vacío, sino en un contexto que influye. Por eso, no tiene mucho sentido comparar a los niños de hoy con los de hace tres generaciones o comparar a un niño que vive en Europa con otro que vive en India, por ejemplo. Hay aspectos de la crianza que se dan en todas las culturas, pero temas como el colecho o dónde duerme el bebé, la lactancia, la alimentación o qué lugar se le da al niño en la familia y en la sociedad dependen muchísimo de la cultura».

Alonso y Ana Aznar Gtres

En su opinión, en las individualistas los padres suelen usar un estilo de crianza más democrático, mientras que, en sociedades más colectivistas, los padres son más autoritarios. «Es uno de los grandes problemas de la Psicología. La gran mayoría de investigaciones están hechas con poblaciones que en inglés llaman ‘‘Weird’’: blancas, educadas, de países industrializados y democráticos. Eso hace que muchos de los consejos y pautas que se dan a los padres no se ajustan porque ignoran las diferencias culturales». Uno de los grandes desafíos es la gestión de las redes sociales. Para los padres de mi generación es complicado porque no crecimos con ellas. La evidencia científica tampoco es muy clara. Hay estudios que sugieren que son negativas para la salud mental, otros no encuentran una relación, y otros incluso encuentran que la mejora. Es muy tentador decir que las redes sociales son las culpables de los problemas de su salud mental, pero la realidad es que esta es un tema muy complejo. Estoy en contra de titulares alarmistas. Vivimos en un mundo con pantallas, hay que enseñar a gestionarlas de modo responsable».

Ana Botella y José María Aznar. Starlite

La psicóloga apela a la seguridad desde el entorno familiar: «Los niños que establecen un vínculo de apego seguro con sus padres aprenden a regular mejor sus emociones, suelen tener alta autoestima, les va mejor en el colegio, y sus relaciones tienden a ser saludables. Pero este apego no marca sí o sí nuestro destino, sino que es maleable y las relaciones que tenemos en el futuro pueden modificarlo». Aunque reside fuera de España, no es ajena al problema de soledad infantil, cada vez más acuciante. «Tristemente, afecta a niños y a mayores. Y no hay una sola razón, sino muchos factores que tienen que ver con que estamos creando una sociedad que no facilita ni promueve las relaciones sociales. Somos animales sociales, necesitamos a los demás. La investigación dice claramente que la soledad está relacionada con problemas de autoestima, autolesiones o suicidio».

Concluye la conversación sintiéndose privilegiada por el legado familiar: «Tuve la suerte de crecer en una familia en la que me han querido de manera incondicional, con unos límites muy claros, y en la que me han enseñado el valor del esfuerzo y la importancia de defender tus ideas».