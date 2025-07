Ana Bárbara: "Hay artistas muy oscuros. Son lobos con piel de cordero"

Ana Bárbara, una de las voces más influyentes en la historia de la música mexicana, une fuerzas con Yahritza y Su Esencia, el fenómeno juvenil que ha conquistado a una nueva audiencia con su sonido auténtico, para presentar “Besos robados”, una balada poderosa que captura la esencia del amor prohibido, la nostalgia y el vínculo eterno con las raíces mexicanas.

Lo hace, además, al tiempo que realiza su primer concierto en España, que tuvo lugar el pasado sábado en las celebraciones del Orgullo de Madrid, una gran fiesta de la que Ana Bárbara se siente orgullosa de participar.

-¿Le han robado muchos besos o es de robarlos usted?

Sí he robado alguno que otro, pero también me he quedado con las ganas de uno. Está bien así, porque si uno hace todo lo que uno quiere, la vida no sería tan divertida. Gracias a eso, existen canciones como ésta.

-¿Se ha perdido lo de robar besos en un contexto romántico? Parece que ahora hay que pedir permiso…

Creo que ahora todo tiene un poco más de censura. En mi caso, hasta los besos que no pude dar, los que no pude robar, me han dado esa esencia y esta parte enigmática de la vida, de no saber cómo pudo haber sido ese beso con esa persona. Ahora, todo se quiere cumplir, los chavos todo lo quieren. A mis hijos, yo les estoy educando para que se queden con ganas de algo. Creo que ellos me lo van a agradecer. Ojalá lo hagan los cabrones… (risas).

-¿Cómo vivió su concierto en las celebraciones del Orgullo de Madrid?

Siento que en México y muchos países estamos dando pasos hacia atrás. Para mí, el Orgullo tiene una esencia, que son las almas bellas, las almas que tienen algo hermoso, algo positivo, algo que aportarle al mundo, que no están escondidas. Que no estén privadas de esa libertad, que no estén.

Hay que ayudar a liberar el espíritu y el alma de las personas que viven muchas veces atrapadas por el que dirán. Algunos cuantos con poder nos atrasan, pero también unos cuantos con poder, en este caso el poder de cantar y liberar, lo nos sacamos adelante. Actuar en el Orgullo significó para mí ayudar a liberar almas y espíritus que en esencia deberían estar libres desde hace tiempo, pero que a través de la música lo hacemos.

-También ha sido su primer concierto en España. ¿Cómo la acogió nuestro país?

Yo siento mucho de mi alma de acá, porque nada más que por la conexión histórica que tenemos, pienso que mi familia, mis antepasados, son muy de aquí y los estoy sintiendo. Creo que todos los seres humanos somos almas viejas y mi alma vieja está teniendo un reencuentro con sus espíritus en España.

-Cuando viaja por trabajo, ¿no echa de menos a su familia?

¿Crees que mis hijos no han venido a España conmigo? (Risas) Cuando estoy lejos de ellos, sí los extraño mucho, pero justamente todo este viaje alrededor del Pride pudimos hacer que ellos vengan. Lo compaginamos para que fuera el viaje de familia, entonces va a estar todo increíble porque traigo mi música, me presento en el mes del Orgullo, en esta celebración con ellos. Estoy muy contenta.

-¿Transmite a sus hijos los valores del Pride?

Mis hijos tienen todo el respeto y el amor a los seres humanos. He trabajado mucho para que sean seres que respetan la esencia humana, a los niños por ser niños, la inocencia, la comunidad... El mundo necesita gente consciente, personas que tengan sentido común, que tengan un gran respeto a la humanidad, porque si no, lo que queda en este mundo se cae. Estamos de pie por las personas que trabajamos en eso si no… Además, los tres se dedican al arte y vienen con proyectos propios muy bonitos que van a tener un impacto positivo en el mundo.

-¿Cuál ha sido el mayor obstáculo al que se ha enfrentado en estos años de carrera?

Las almas oscuras. Eso ha sido lo peor, porque hay mucha gente con fama, pero oscura. ¡Están disfrazados! Son queridos por el público pero son muy oscuros. Hay artistas que no quiero tener cerca y se nota incluso en su música. Cuando tú eres luz, atraes siempre la luminosidad, pero la gente oscura siempre va a tener la oscuridad. Son lobos con piel de cordero.