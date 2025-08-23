María "La Jerezana" y Carmen Borrego: así habla la novia de José María Almoguera de su suegra

La relación de José María Almoguera y María "La Jerezana" se consolida a pasos agigantados. Desde que comenzó su noviazgo a principios de 2025 en "GH Dúo", la pareja no se ha separado ni un segundo, conformando una de la parejas más mediáticas del panorama actual. Tanto es así, que la joven ya es una más del clan Campos y está totalmente integrada en la familia y se lleva a las mil maravillas con Carmen Borrego, su suegra.

Así habla de su suegra

Después de haber disfrutado de unas vacaciones en Málaga junto a Carmen Borrego, José María y María han regresado a Madrid para cumplir con sus compromisos laborales. A su llegada, la exconcursante de "Gran Hermano" se ha sincerado ante las cámaras sobre su relación con su suegra.

Deshaciéndose en halagos hacia la madre de José María, María confesaba que "le daba un 10 directamente y como cocinera le daba un infinito, que nos ha hecho unos pucheros que estoy deseando de verla otra vez para comer puchero" a Carmen Borrego tras sus vacaciones en familia.

Sobre los rumores de boda, la andaluza echaba balones fuera. "Ya veremos, ya veremos. De momento estamos felices, enamorados y ya veremos", respondía María "La Jerezana", mientras que y Almoguera matizaba que "las cosas de palacio van despacio".

Tampoco conoce a Alejandra

José María Almoguera ha acaparado todos los titulares por su distanciamiento con Alejandra Rubio. En más de una ocasión, el hijo de Carmen Borrego ha expresado sus deseos de conocer a Carlo, el hijo de su prima nacido en diciembre de 2024. A pesar de su enfrentamiento mediático, el colaborador de "TardeAR" ha desvelado con una sonrisa que las cosas está bien con la hija de Terelu "por mi parte". Su pareja, eso sí, reconocía que aún no conoce a Alejandra Rubio, a pesar de sí haber coincidido con la madre de Carmen Borrego en más de una ocasión.