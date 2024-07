Ana Milán, indignada, desmiente categóricamente los rumores que le vinculan con Escassi

Indignada y sorprendida. El pasado miércoles se desató el rumor que vinculaba a Ana Milán con una aventura sentimental con el polémico Álvaro Muñoz Escassi. A la popular actriz le sobró tiempo para desmentir categóricamente tal idilio, y pidió a su representante que enviara un comunicado en el que se asegura que Ana no conoce y, por tanto, el rumor es completamente infundado. Ana Milán ha pasado por varias relaciones en los últimos años, pero actualmente sale con el empresario gallego Luis Gestal, muy ligado al mundo de la moda y proveniente de la familia fundadora de la marca Caramelo. En marzo de 2023, fueron vistos paseando por Madrid y dándose románticos besos.

En cuanto a su pasado sentimental encontramos que estuvo casada dos veces, la primera con el realizador Jorge Juan Pérez, un matrimonio firmado en el 2011 y que apenas duró un año. Su segundo marido fue el actor Fernando Guillén Cuervo, al que conoció cuando ambos trabajaban en la obra teatral “Wilt” en el 2012.

Dos años más tarde se casaban en secreto en Florida, pero a principios del 2015 nos enterábamos de que se habían divorciado.

Otras relaciones fallidas fueron, por ejemplo, las que mantuvo con el actor Paco zmorales y el ex jugador de baloncesto José Antonio Corbalán... Aún así, Ana declaraba en una entrevista que “por mi vida han pasado grandes hombres que me han enseñado grandes cosas”, demostrando que no guarda rencores y que mantiene relaciones cordiales con sus amores del pasado.

Su actual pareja tiene cincuenta y dos años, está divorciado y sin hijos. Por su parte, ella es madre de Marco, un chico que acaba de cumplir veintitrés años.