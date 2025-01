Ana Obregón sentencia a Roberto Herrera por destapar su polémica con Nia Correia: "Me has hecho mucho daño"

Ana Obregón se ha visto salpicada en una inesperada polémica estos últimos días, después de que el presentador Roberto Herrera destapase en un podcast lo que ocurrió con la actriz y Nia Correia durante la grabación del spot de Las Campanadas 2022. Según Herrera, la actriz habría hecho llorar a la cantante por ser "muy guapa y muy joven", provocando que, finalmente, la exconcursante de "Operación Triunfo" no saliera en el anuncio.

Durante días, Ana Obregón ha estado en el ojo del huracán mediático y ha sido muy criticada en redes por lo que contó el presentador sobre ella. Ayer, la actriz reapareció en "Y ahora Sonsoles", programa en el que es colaboradora", con muchas ganas de hablar y de zanjar el asunto. Muy directa, pidió "paz" a Nia tras la polémica: "Te deseo lo mejor del mundo. Si en algún te has sentido ofendida porque te metiera prisa por un problema personal, lo siento en el alma. Te deseo que triunfes como cantante. Eres muy guapa, muy joven, tienes toda la vida por delante. Pero te pido por Dios, que me dejes vivir en paz, que me dejes vivir tranquila". Antes de terminar su intervención, Ana Obregón señaló directamente a Roberto y el motivo por el que cree que ha destapado esto ahora. “Hoy estrena programa Roberto y está claro lo que busca con todo esto. ¿Y sabes qué? Voy a decir lo que me aconsejó siempre mi padre, que la notoriedad se gana con trabajo, con esfuerzo y sacrificio. Hay que trabajársela. Mucha suerte y que te vea alguien en el programa, Roberto”, sentenció.

Sin miramientos, la actriz, tras finalizar "Y ahora Sonsoles", volvió a cargar nuevamente contra el presentador ante las cámaras de Europa Press. Algo más tranquila después de su intervención en el programa de Antena 3, Ana Obregón dio la estocada final a Roberto Herrera, reafirmándose en que ha sacado este tema ahora para "dar publicidad al programa que empieza". "Pero claro, darse publicidad a base de hacer daño cruel a una mujer, que ha pasado lo que yo he pasado y que sigue pasando, creo que no es bueno. Roberto, suerte en tu programa, me has hecho mucho daño", ha zanjado sobre el asunto Ana Obregón.

Las redes cargan duramente contra Ana Obregón

Después de la intervención de Ana Obregón en "Y ahora Sonsoles", la actriz continúa siendo tendencia en X y numerosos usuarios de esta red social han cargado duramente contra ella en las últimas horas por su defensa.