Ana Obregón e Isabel Díaz Ayuso, unidas en la lucha contra el cáncer: "Es un honor para mí"

El próximo 28 de diciembre a las 12:00 horas se celebrará en el estado Fernando Torres de Fuenlabrada el partido de fútbol benéfico entre 100 artistas y famosos, organizado por Richy Castellanos. En esta 32 edición, Ana Obregón tendrá un papel protagonista y será la encarga de hacer el saque de honor junto a José Mota, Santiago Segura y Omar Montes. Este año, el dinero recaudado irá destinado a la Fundación Aless Lequio, una institución que fundó la actriz tras la muerte de su hijo y que tiene el único objetivo de recaudar fondos para potencias la investigación contra el cáncer en nuestro país, enfermedad por la que mueren más de 120.000 personas al año.

Richy Castellanos, Ana Obregón y Joaquín durante la rueda de prensa Ángel Moreno

Esta mañana ha tenido lugar la rueda de prensa del partido de fútbol en el Hotel Wellington de Madrid. Allí, Ana Obregón, elegida como madrina para el saque de honor, el bailaor Joaquín Cortés y Richy Castellanos han atendido a los medios de comunicación sobre esta bonita iniciativa solidaria. Muy emocionada, la actriz ha sido la gran protagonista de la velada y no ha podido evitar llorar al hablar sobre la Fundación Aless Lequio porque "este era el sueño de mi hijo".

"Este año he podido donar más de 100.000 mil euros con los derechos de autor de "El niño de las musarañas", ha desvelado Ana Obregón, explicando que "no hay presupuestos para la investigación y es lo único que salva vidas". "Llevamos invertidos más de 300.000 euros en donaciones. Es una fundación pequeña y me alucina cada vez más la solidaridad de la gente".

Todo lo recaudado en el partido irá destinado a la Fundación Aless Lequio. "Me emociono mucho porque sé que Aless va a estar muy agradecido", ha declarado, con la voz entrecortada de la emoción.

Ana Obregón, muy emocionada, durante la presentación del partido de fútbol solidario de famosos Gtres

Este año, Ana Obregón no estará sola haciendo el saque de honor, a diferencia que otras ediciones. Isabel Díaz Ayuso acompañará a la actriz en este momento tan emotivo, apoyando la causa benéfica. "Para mí es un honor hacer el saque de honor con nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo la escribí y me dijo "no lo dudes"".

Alessandro Lequio tampoco se va a perder el partido benéfico. Aunque no ha podido ir a la rueda de prensa, sí que ha entrado por teléfono y ha tenido unas bonitas palabras de agradecimiento como vicepresidente de la Fundación Aless Lequio. "Quiero agradecer de todo corazón a las personas que se han ofrecido para colaborar con la asociación en el partido benéfico. Nunca me pude imaginar que fueseis tantos los que respondieseis a ese llamamiento de solidaridad. Estoy emocionadísimo con la generosidad de toda la gente. Son los sueños de Aless y se merece mucho más. Muchas gracias a todos los que vais a llenar las gradas del estadio Fernando Torres de Fuenlabrada. Allí nos vemos para meterle la goleada del siglo al cáncer", ha expresado el italiano, emocionadísimo. "Todo por nuestro niño", ha añadido Ana Obregón.

Ana Obregón y Joaquín Cortés Ángel Moreno

Independientemente de las rencillas del pasado, Alessandro y Ana siempre van a estar unidos por su hijo Aless y por la fundación. "Alessandro es el padre de mi hijo y me ha dado el amor de mi vida, que es mi hijo. Nunca podré estar mal con él, nunca voy a estar mal con él", ha confesado la actriz tras la llamada de su expareja, dejando bien claro que entre ellos existe una buena relación. Eso sí, sobre si ha conocido ya a su nieta Ana Sandra, la presentadora ha pedido que se respete su intimidad y que ninguno de los dos se va a pronunciar sobre el asunto. "Aquí lo importante es la solidaridad que hay en España", ha zanjado la artista.

Ana Obregón, volcada en Ana Sandra y la fundación

La presentadora afronta con muchísima emoción el partido benéfico, que se celebrará en mitad de la Navidad. Con el nacimiento de su nieta, Ana Obregón ha recuperado la ilusión por estas fechas tan señaladas y todo se ha llenado de luz y color. Centrada al cien por cien en la pequeña Ana Sandra y la Fundación Aless Lequio, está volcada en ayudar a los demás. El poco tiempo que le queda lo compagina con su trabajo como colaboradora en "Y ahora Sonsoles". Como ella misma ha reconocido, está muy feliz en esta nueva televisiva en Antena 3.

Este 2024 ha sido un buen año para Ana Obregón. "Estoy reviviendo. He vuelto a vivir a vivir con Anita. A nivel de la fundación estoy feliz, nunca pensé que iba a recaudar tantísimo dinero donando los derechos de autor ni que iba se iban a vender tantos miles de libros con la solidaridad de las personas. El balance es bueno", ha confesado LA RAZÓN. Con los ojos ya puestos en 2025, la presentadora lo único que pide al próximo año es "salud para mi niña y salud para mí para cuidarla". "La salud es lo más importante, lo único".