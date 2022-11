Nia Correia: “Le escribo a Marc Anthony por Instagram para colaborar, aunque sé que nunca me va a contestar”

‘Candela’ es un temazo que solo podría surgir de la combinación del talento de Nia Correia, Rocco Hunt y Lennis Rodríguez. Tras ganar Operación Triunfo y debutar como actriz en Netflix, la artista canaria sigue dispuesta a caminar con paso firme y sin límites por la industria musical y la cinematográfica. Charlamos con estos tres artistas en una mañana de risas, buen rollo y talento para presentarnos este ‘Candela’ con el que pretenden hacernos bailar toda la Navidad y en los días más fríos del invierno.

¿Qué tal chicos? Cómo estáis con el lanzamiento de Candela.

Nia: Estoy muy contenta y muy emocionada con el lanzamiento y como la ha recibido la gente, y sobre todo con poder trabajar con Rocco y Lennis.

Lennis Rodríguez: Estamos flipando con la rápido que se la ha aprendido la gente.

Esta claro que eso quiere decir que es una canción pegadiza. ¿Cómo surgió la colaboración?

Lennis Rodríguez: Magia del universo (risas).

Nia: Me fui al estudio a hacer Candela y Rocco Hunt estaba en Madrid. De repente yo quería hacer una colaboración con alguien urbano y me dijo mi productor: ‘Rocco está aquí en Madrid, ¿y si le decimos que venga al estudio?’ Así fue: vino al estudio, escuchó lo que había hecho y le gustó tanto que se metió en la sala de al lado. En una hora sacó su parte. Es la primera vez que compone en castellano.

Rocco Hunt: A un paso de la luna o Un beso de improviso que he cantado con Ana Mena fueron adaptaciones, esta era mi primera vez que componía y escribía en castellano. Pero Nia me ha ayudado con mucho cariño y paciencia y en una hora la tuvimos. Tiene que ser un temazo obligatoriamente.

Nia: Fue una colaboración natural, nada forzada, y esa es la magia.

Lennis Rodríguez: Y Rocco me ha traducido del italiano directamente, es una colaboración cultural totalmente. Cuando me invitaron al tema me llamó la atención este choque cultural y luego ya vi al terremoto de Nia y ni me lo pensé. ¡Me monto!

Nia: Y eso se ve reflejado en Candela y por eso estoy tan contenta, porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre.

Os estáis lanzando tantos piropos, ¿decidme con qué cualidad del otro os quedaríais?

Nia: El arte que tiene cada uno y lo profesionales que son. Tengo que darles las gracias por sumar e involucrarse en mi proyecto.

Lennis Rodríguez: Yo me quedo con la naturalidad de Nia y con de Rocco es muy gracioso y muy educado.

Nia: Es que la gente no sé si lo ve, pero Rocco es muy gracioso. Que a lo mejor lo ves rapero y te piensas que no, pero lo es.

Rocco: He descubierto otra Nia al escucharla en directo porque solo la conocía de Instagram, tiene un dominio de las escena increíble y una voz de lo más potente. De Lennis que por fin tenemos un tema juntos, porque desde la bachata con Ana habíamos hablado. Hemos cerrado el circulo.

¿Os habías escrito por DM de Instagram para colaborar juntos?

Lennis Rodríguez: ¡Sí! Porque yo lo había escuchado la bachata con Ana Mena y me encantó lo bonito que lo hacía.

¿Soléis escribir por Instagram para pedir colaboraciones?

Nia: Si me gusta muchísimo lo hago, o conocerlo. Porque escribir a alguien que no tienes colaboración es forzado.

Lennis Rodríguez: Yo llevo desde 2012 poniéndole cada viernes a Rihanna ‘te amo’ (risas).

¿Y nunca te ha contestado?

Lennis Rodríguez: Todavía estoy esperando...

Nia: Yo a Marc Antonhy también (risas). Y le escribo como si me estuviera contestado. ¿Qué me va a contestar ese señor? (risas).

Como algún día lo vea, vas a quedar un poco como acosadora (risas).

Lennis Rodríguez: No pasa nada, cuando llegas al estudio y por fin estás con ese artista, comienzas a borrar los mensajes (risas).

Creo que no te daría tiempo con Rihanna, porque cada viernes desde 2012...

Rocco: Yo ya no uso los DM de Instagram, porque son muy peligrosos y tengo novia...

Pero estamos hablando profesionalmente, Rocco (risas).

Rocco: Pero es muy difícil separarlo, es mejor no leer nada y estar tranquilo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Instagram es la nueva ‘Isla de las tentaciones’.

Pero siempre colaboras con mujeres empoderadas, con artistas muy potentes... No tienes miedo, eh.

Rocco: Tengo este problemas (risas). Todas las mujeres con las que colaboro son chicas guapas, pero selecciono por el talento y la persona. Soy muy afortunado, Ana Mena, Lola Índigo, ahora Nia y Lennis...Soy un hombre afortunado.

¿Y qué aprendes trabajando con estas artistas?

Rocco: Que te hacen esperar mucho (risas). Es broma, ayer me esperaron ellas porque tuve un retraso con el avión. Pero no es el caso de Nia que es muy puntual, pero en el pasado sí que me ha pasado. Yo que tengo dos pelos, soy rápido. Los italianos con las palabras construimos edificios.