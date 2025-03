Ana Obregón toma una drástica decisión que afecta directamente a su nieta Ana Sandra: "Le he puesto fecha"

Ana Obregónes una de las protagonistas indiscutibles de la crónica social de nuestro país de esta semana. A raíz de la última portada de la revista “¡hola”! En la que aparece con su nieta Ana Sandra, la actriz ha recibido numerosas críticas por haber vuelto a monetizar con la hija de Aless Lequio, de tan solo dos años, sometiéndola a una gran sobreexposición para su edad.

Tras el revuelo que ha supuesto su última portada en el anterior medio citado, Ana Obregón ha reaparecido en “Y ahora Sonsoles” y ha hecho frente a las críticas recibidas en las últimas 48 horas, desde que salió el número en los kioscos.

Le decisión de Ana Obregón

Cansada de comentarios negativos, la actriz ha desvelado que dejará de enseñar a su nieta. Muy tajante, Ana Obregón ha respondido a todos los que la han criticado. “La falta de empatía es como la falta de inteligencia, el que la tiene no se da cuenta", ha comenzado diciendo la presentadora. "Es mi nieta y mi hija adoptiva legalmente y hago con ella lo que me da la real gana", ha sentenciado .

Aun así, aunque ha declarado que no piensa dejar de hacer lo que le hace feliz, sí ha comunicado que ha tomado una drástica decisión con su nieta: no volver a enseñarla en los medios de comunicación. “Le he puesto fecha”, ha zanjado Ana Obregón.

Numerosos comentarios negativos

Una de las voces más críticas con la actriz ha sido Susanna Griso, que no dudó en dar su sincera opinión sobre el asunto en “Espejo Público” nada más salir la revista. “Yo soy sumamente combativa con la exposición de los niños. Es algo que yo no he hecho en la vida y que jamás haré. No lo entiendo por parte de nadie. Pero, en este caso, además, esta niña es instrumental porque te sirve para elaborar un duelo que tú no superas", declaró la presentadora del magacín.

Javier Urra, ex defensor del menor, ha ido un paso más allá esta mañana en el programa de Susanna Griso. Aunque considera que la Fiscalía de Menores no tiene razones para intervenir, sí podría “darle un aviso, porque si sigue así, dentro de un años, se pueden ver lesionados los derechos de la niña”. “Cuando la niña tenga 6 o 7 años va a escuchar lo que dice, todo eso de que le ha salvado la vida, y la está poniendo en una disquisición cuando lo que tiene que hacer a esa edad es jugar y aprender”, ha señalado el psicólogo en “Espejo público”, añadiendo que está convencido que “a la larga, la Fiscalía de Menores tendrá que intervenir”. “Deja de exponerla tanto, porque sé que la quieres mucho, y si tanto la quieres, debes protegerla”, ha sentenciado Urra.