Así es el rapero con el que Alexia de Holanda despierta rumores de romance

Alexia de Holanda empieza a brillar con luz propia más allá de las estrictas fronteras del protocolo. La hija de los Reyes Guillermo Alejandro y Máxima ha sido vista recientemente en La Haya acompañada de Valentijn Verkerk, conocido en el mundo musical como Antoon, un rapero de 23 años con más de 200.000 seguidores en Instagram y más de un millón de escuchas mensuales en Spotify. La prensa holandesa ha avivado los rumores de un posible romance entre ambos, que, de confirmarse, supondría la primera relación conocida de la princesa de Orange.

Según informan medios como De Telegraaf, Alexia y Antoon fueron captados en la terraza de un café en La Haya, donde la joven se encontraba con una amiga. En un momento, un Range Rover azul se detuvo frente al local, del que descendió el cantante. "Las imágenes muestran que Alexia y Antoon se conocen muy bien e interactúan con frecuencia", afirmó Evert Santegoeds, editor jefe de Privé. A pesar de ello, las fotografías no se han hecho públicas debido a la estricta normativa que protege la intimidad de los miembros de la familia real neerlandesa.

El encuentro se produjo pocos días antes de una de las citas más importantes del calendario de la familia real: el Prinsjesdag, o Día del Príncipe, celebrado el 16 de septiembre, cuando se inaugura de manera solemne el año parlamentario. Durante la ceremonia, Alexia deslumbró con un vestido de gala púrpura de escote asimétrico, demostrando que, a sus 18 años, sabe combinar la elegancia con la frescura de su generación.

La Princesa Alexia de Holanda GTRES

La posible relación con Antoon plantea un escenario a distancia, ya que Alexia continúa con sus estudios universitarios en Londres. La joven ha reflexionado públicamente sobre la exposición que implica ser parte de la familia real y crecer bajo la lupa mediática: "Sé mejor que nadie el gran impacto que pueden tener las redes sociales y las comparaciones. Para mantenerme en equilibrio, lo que hago es seguir hablando, ya sea con amigos, con mis padres o con alguien de confianza", declaró a la revista Story.

Por el momento, la discreción reina sobre este incipiente vínculo. Sin embargo, la combinación entre la frescura de Alexia y la popularidad de Antoon en el mundo musical neerlandés promete dar que hablar, sin perder de vista que, incluso bajo la mirada pública, el primer amor de la princesa podría desarrollarse con naturalidad y privacidad, lejos del escrutinio inmediato.