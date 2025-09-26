José Fernando, roto al recordar a Michu, la madre de su hija: "Te echamos mucho de menos"

La familia de Michu sigue conmocionada por su inesperada muerte este verano. La expareja de José Fernando, madre de su única hija -la nieta de Ortega Cano-, padecía una enfermedad coronaria que le arrebató la vida a la temprana edad de 33 años. Un duro golpe para todos sus seres queridos, que la recuerdan cada día.

Entre ellos se encuentra su exnovio, con el que había mantenido algunos desencuentros en el pasado. Pese a esas tensiones, lograron llegar a un punto de entendimiento por el bien de la pequeña que tenían en común, y su relación en los últimos meses no solo era fluida, sino cordial e incluso cariñosa.

Ahora, José Fernando recuerda a la madre de su hija con una sentida fotografía tomada en sus días de pareja, recalcando que el amor nunca se terminó, aunque la relación acabara. “Qué decir al amor: solo que siempre será nuestro, y que nunca olvidaré el gran amor hacia tu hija y hacia mí. Nosotros jamás olvidaremos tus cariños, tus recuerdos y tus sueños, junto a tus metas con tu gran vivir hacia la vida. Siempre serás una persona recordada con tu sonrisa en el alma y tu canto hacia el viento. Ahora, descansa en paz y, con tu alma celestial, brilla como nunca jamás… ¡Te amamos, mami!”, ha escrito el hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado en sus redes sociales.

No es el único que estos días recuerda a Michu. Su gran amiga Dakota Tárraga, conocida por su paso por programas como “Hermano mayor” o “Supervivientes”, también le dedicó un sentido mensaje que, además, se compartió en el perfil de la fallecida, todavía abierto.

“Hoy mi galería de fotos me sorprendió con un recuerdo que me dejó el corazón encogido: una foto tuya, amiga. Una imagen de esos momentos que ahora sé que no volverán, esas pequeñas cosas cotidianas que, en su día, no sabíamos que serían tan valiosas”, comienza diciendo Tárraga junto a una foto en la que aparece con su amiga Michu.

“Hace unas semanas que te fuiste, y todavía no me he acostumbrado a tu ausencia, Hermani. Me haces mucha falta. Echo de menos tu risa, tus palabras, tu forma de estar en el mundo, joder. No sé si algún día dejará de doler, pero sí sé que siempre te voy a querer, mi hermana”, continúa, destacando que “el cariño que siento por ti no se va con la distancia, ni con el tiempo, ni con la despedida. Ese cariño se queda, hermana”.

Aunque a Tárraga le duele ver la foto, “también me recuerda lo afortunada que fui por tenerte en mi vida. Sé que no volveré a vivir esos momentos contigo, y eso me pesa… Pero también me hace valorar lo bonito que fue haberlos compartido”.

Por último, y tras recordar que “no muere en quien se piensa”, Dakota espera que su amiga, esté donde esté, “sientas todo el amor de tu nena, de tu familia y de la gente que te quiere. Te quiero mucho y te echaré de menos siempre, hermana”.