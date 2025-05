Enrique Ponce hace estallar las alarmas de crisis con Ana Soria: su rotunda respuesta

Más de cinco años de relación pública, aunque no se sabe con precisión cuándo comenzó lo suyo. Enrique Ponce y Ana Soriallevan cosechando polémica con su affaire desde el principio, especialmente por conocerse poco después de la ruptura del diestro con Paloma Cuevas. Pero poco a poco el público se acomodó a la nueva relación, aunque siempre con el corazón en un puño, temiendo que en cualquier momento se produzca el anuncio de su ruptura. Y es que los rumores de crisis entre ellos no cesan.

Y han regresado. Entre planes de darse el ‘sí, quiero’, intercambiar alianzas y sellar su amor con una boda por todo lo alto, la pareja se enfrenta a un nuevo tsunami informativo. Y todo después de que el torero haya sido preguntado por una periodista por su felicidad junto a su amada. Su respuesta ha puesto en alerta a muchos, que ven en ellas una pista de que algo no anda bien entre ellos.

La controvertida reacción de Enrique Ponce

Son muchos los detalles que habrían trascendido de la futurible boda. Ya se habrían puesto manos a la obra para perfilar cómo sería su enlace en la que se jurarían amor eterno, con la finca La Cetrina como telón de fondo. Hay quienes dicen que la unión tendría lugar este mismo 2025, mientras que otros creen que es apresurado y lo emplazan para el año próximo. También hay quienes apuestan en sus quinielas que esta ceremonia no llegará a producirse.

Enrique Ponce junto a su hija en Las Ventas Gtres

Especialmente después de tantas oleadas de rumores de crisis que tienen que hacer frente los protagonistas. La ultima ha llegado este fin de semana, cuando Enrique Ponce ha disfrutado de unos planes familiares junto a su hija en Madrid. Aquí el torero ha vuelto a imponer el silencio al ser preguntado por Ana Soria, como así viene sucediendo en los últimos meses. Después de exponer hasta la saciedad su romance, decidieron blindarlo. Pero ahora ha llegado una respuesta inesperada por su parte que ha pillado a muchos por sorpresa y ha dado pie a que se vuelva a hablar de un posible distanciamiento de la pareja.

Desde hace un tiempo no se les ve juntos, lo que ha dado pie a que se interesen por cómo les van entre preparativos de boda. Así ha sucedido durante la Global Champions Tour de Hípica de Madrid, donde Enrique Ponce ha acudido un año más, después de haber estado días atrás también en familia viendo una corrida de toros en Las Ventas. Ni rastro de su novia, de ahí que le hayan preguntado si “¿estás feliz con Ana?”. La reacción ha sido contundente y muy cortante: “Ya, por favor, no voy a hablar nada”. Fue seco y se le veía tenso, lo que a muchos les ha hecho pensar que podría estar ocultando un drama personal. ¿Crisis? Por el momento ninguno se ha pronunciado al respecto y tras cambiar de opinión y vivir su vida de puertas para dentro y no tanto de cara a la galería, no se espera en breve una confirmación o un desmentido.