Omar Sánchez se pone cariñoso con Anabel Pantoja tras su “caída asquerosa”

Anabel Pantoja se resiste a alejarse del foco mediático. Incluso cuando adoptar un papel más discreto y alejarse de las polémicas, éstas siempre la alcanzan y terminan arrollándola. Ha conseguido que se deje de hablar sobre la iniciativa judicial para determinar el origen de las lesiones que llevaron a su hija Alma al hospital a principios de año. La justicia está siendo lenta a la hora de ofrecer los resultados de su investigación. Mientras tanto, ella lidia con sus propios males médicos, al aparecer con el brazo maltrecho ante sus incondicionales fans.

Pero entre ellos se esconden maliciosos haters. Esos que aprovechan cada ocasión para hacer chanza y sangre, a subrayar sus defectos y ahondar en su autoestima, con la única intención de echarla por tierra. Esos nunca faltan y amenizan el día a día de la influencer. Con ellos convive y a veces entra al trapo, alzando la voz contra sus cueles comentarios que, en ocasiones, no puede evitar que le hagan daño. Es aquí donde ha salido en su defensa Omar Sánchez. Su exmarido se ha convertido en los últimos meses en su principal defensor en las muchos frentes que mantiene abiertos. Y es que no le faltan problemas a la sevillana. Lo ha vuelto a hacer.

Omar Sánchez saca la cara por Anabel Pantoja, otra vez

Anabel Pantoja tiene el brazo lesionado. Así se ha mostrado al mundo tras sufrir lo que define como “una caída asquerosa”. Quizá no sea técnico, pero sí gráfica al describir cómo ha terminado con el codo dislocado, muchas magulladuras en el cuerpo y “un dolor insufrible”. En su perfil de Instagram se confiesa con sus fieles, dejando entrever que lo sucedido “fue un momento horrible y angustioso, de dolor y desesperación”.

En su papel de influencer, Anabel Pantoja no ha dudado en compartir cada detalle de su siniestro. Desde cómo se cayó en la CasaIN de Dulceida, a cómo está siendo su recuperación. Cada visita al médico y sus consejos acaban siendo contenido para sus redes sociales, así como sus momentos de mayor dolor o cuando reconoce que “me tienen que ayudar para casi todo”. Parece que esta labor informativa está sacando de quicio a muchos, que echan en falta sus locuras y vídeos desternillantes, ahora que tan solo llora por el dolor del brazo mientras esquiva las otras realidades que le mantienen preocupaciones en mente.

Después de una nueva visita al especialista, Anabel Pantoja se ha presentado ante sus fans sin la escayola, pero sí con una “especie de brazo robot”. Este le mantiene la articulación en cabestrillo y asegurará su pronta recuperación, aunque estéticamente le rompa todos sus outfits: “Quizá no es la foto más bonita, pero sí mi realidad”, se quejaba. Es aquí donde ha entrado su exmarido. Omar Sánchez ha querido insuflarle ánimos y darle fuerza con un cariñoso mensaje: “¡Ánimo! Una piedra más en el camino que solo tú sabes superar. Has vivido cosas peores y has salido adelante como una guerrera. Piensa y lucha por ti y tu familia”, le dedica con cariño, demostrando el fuerte vínculo que el divorcio no logró romper.