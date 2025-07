Última hora del estado de salud de Anabel Pantoja: "El dolor era insufrible"

Anabel Pantoja ha actualizado su estado de salud tras su última reaparición en redes en la que aparecía con el brazo escayolado. Según explicó la influencer el pasado domingo, sufrió una aparatosa caída y se le "salió el codo literal". 24 horas después, la sobrina de la tonadillera ha desvelado cómo se encuentra, arrojando nuevos datos de su accidente.

Mucho dolor

"Hola a todos, lo primero que quería deciros es que muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que me habéis escrito tanto por Instagram como por Whatsapp, solo tengo una mano izquierda y soy una puñetera inútil, estoy desarrollando poco a poco, pero es verdad que el escribir y el contestar me salen a poco, mando audios, pero ya me canso de hablar del tema", ha comenzado diciendo Anabel en su última publicación.

Tal y como ha confesado, "no sé cómo fue la caída. Iba con el biberón y la leche en un mano, el móvil en la otra y como no estaba iluminado no lo vi". "Simplemente aclarar, me pegué un hostión en el viernes, no vi el escalón, se me dobló el tobillo y caí con el codo y bueno, pues se me salió el codo y para mí fue como si me lo hubiera roto, porque el dolor era insufrible. O sea creo que junto al cólico que me dio embarazada han sido los peores dolores, incluso más que el parto", ha explicado.

Días complicados

Anabelha revelado que están siendo unos días "complicados": "Ahora mismo estoy la verdad que muy inútil, muy torpe, porque con la mano izquierda no puedo coger apenas a la bebé, incluso pues me tienen que ayudar para casi todo. No me puedo peinar, no me puedo coger una coleta, porque date cuenta que el simple hecho de hacer así con la gomilla, necesitas la otra mano, la pasta de dientes lo mismo, con esta mano no tengo apenas fuerza".

“Estoy en casa de mi madre, que era lo único que quería. Es una cosa pero siempre lo digo, cada vez que me pongo mala solo quiero estar con la Merchi, no quiero estar con nadie más que con ella. Mi cama, mi cuarto, cómo me cuida y cómo cocina. Aunque tenga 40 años, quiero estar al lado de mi madre", ha confesado Anabel Pantoja. Sobre los próximos pasos a seguir, quiere que la vea "un traumatólogo especialista para ver que esto está en su sitio, que no hay nada roto y, que bueno, a ver cuánto tiempo tengo que estar con el yeso". Esta situación complica sus planes porque "ahora vienen una serie de viajes, de cosas, de planes que tenía en los cuales esta situación me rompe un poco todo".