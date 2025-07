Anabel Pantoja actualiza su estado de salud: "Me han puesto esta especie de brazo robot"

Anabel Pantoja sufrió hace unos días una aparatosa caída, motivo por el que tuvo ser escayolada del brazo por una fuerte lesión en el hombro. Fue a principios de semana cuando la sobrina de la tonadillera relató lo ocurrido en Instagram tras pasar por unos días en la Casa In, el evento favorito de las influencers en verano.

Actualización de su estado de salud

Tras visitar a un especialista, Anabel Pantoja ha reaparecido en redes y ha dado la última hora de su estado de salud. "Quizás no es la foto más bonita, pero sí mi realidad. Hoy me han visto los especialistas y han podido quitarme el yeso, pero me han puesto esta especie de brazo robot, más cómodo y fresco para esta época, pero sí súper necesario para mi recuperación, aunque siga dependiendo de mi madre o David, intentaré cada día superar esto", explica la influencer.

"No te das cuenta de lo valioso que es la salud o estar bien hasta que no lo estás, y todas las consecuencias que trae. Gracias por todo vuestro apoyo, abrazo, mensaje y ánimos. Os quiero muchísimo", finaliza en la publicación, agradeciendo públicamente todos los mensajes que ha recibido a lo largo de esta semana.

Planes por delante

Tal y como confesó Anabel Pantoja, tiene una apretada agenda por delante y esta lesión complica sus planes. "Ahora vienen una serie de viajes, de cosas, de planes que tenía en los cuales esta situación me rompe un poco todo", expresó abatida en redes la influencer.