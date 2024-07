Anabel Pantoja prepara fiestón para este sábado: los detalles de cómo desvelará el sexo del bebé

Anabel Pantojaestá ansiosa por lo que le espera este sábado, 13 de julio. No solo va a celebrar por adelantado su cumpleaños –en realidad es el día 15 de julio-, sino que lo hará sumando al festejo el decisivo momento en el que se desvela el sexo del bebé. La influencer se suma así a la moda, o ya tradición viral, de hacer una fiesta por todo lo alto para conocer a la vez que el resto de tus seres queridos el sexo del bebé que espera junto a David Rodríguez. Es por eso que ha querido salirse de lo marcado años anteriores y ha querido emplazar su 38 cumpleaños en Sevilla, rodeada de su familia y más allegados, con los que compartirá dos de los momentos más importantes de su vida: su primer cumpleaños embarazada y conocer si espera un niño o una niña. ¡Y se ha propuesto tirar la casa por la ventana y no disimula su emoción!

Anabel Pantoja Gtres

“Estoy nerviosa, contenta, motivada… lo que pasa es que hasta que no llegue el día, no voy a meterme en el papel. Y es que estoy preparando una fiesta para el sábado. La llevo preparando bastante tiempo. Mi cumple es el 15 de julio, pero el sábado en Sevilla voy a hacer una fiesta por mi cumpleaños. Hace mucho tiempo que no celebro mi cumpleaños en Sevilla, lo he celebrado todos los años en Canarias, en un barco. Así me reúno con mi madre que nunca ha estado en mi cumpleaños en mis últimos años, con mis amigas de toda la vida de Triana”, comenzaba a desgranar todos los detalles del fiestón que se trae entre manos.

Sin poder desdibujar la sonrisa de la ilusión que le hace su fiesta, ha soltado la bomba de que la celebración será doble: “En la fiesta vamos a desvelar también el sexo del bebé. Eso que se hace con globitos y tal. Nosotros lo haremos de una forma normal, tranquila. Lo subiré a mis redes para que lo veáis todos y a ver qué viene”. Aunque no quiere desvelar aún todos los detalles de la velada y trata de restar expectativas a la decoración del evento, lo cierto es que, conociéndola, se vendrá arriba en cuanto esté eligiendo cómo adornar su fiesta de cumpleaños más especial de su vida: “Tengo que comprar algunas cosas. Hay sorpresas. Viene bastante gente, y no solo mía, también por parte de David, porque al ser no solo mi cumple, sino que también lo del bebé, pues se han sumado familiares y amigos que yo obviamente agradezco que vengan en una fecha tan complicada. Así que va a haber sorpresas y demás”, detalla en los stories de su perfil de Instagram.

Belén Esteban y Anabel Pantoja. Gtres

Lo del conocer el sexo del bebé dice que tampoco le resulta necesario, pero sí tiene ya ganas de ir eligiendo nombres para su primogénito: “La verdad es que estoy contenta. Podría estar hasta el final del embarazo sin saber el sexo del bebé, porque lo que quiero es que venga bien y no me importa el sexo del bebé. Pero ya que se va acercando la fecha, es como venga, a ver qué tengo dentro de mí. Y también por pensar en los nombres, que no tengo ni idea de los nombres. He querido quebrarme la cabeza cero hasta que no sepa lo que va a ser”, confesaba Anabel Pantoja riéndose para enmascarar la emoción que en realidad le provoca la fiesta y lo que sucederá en ella. Ansiosos están sus fans por ver si el próximo miembro del clan será un niño o una niña.