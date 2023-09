Anabel Pantoja sufre una “puñetera pesadilla” tras el concierto de Isabel Pantoja en Sevilla

Isabel Pantoja volvió a brillar este fin de semana en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, aunque ante un público más reducido que en su anterior concierto. Junto a ella se encontraba su inseparable sobrina Anabel Pantoja, que demuestra el inmenso cariño que tiene a su tía siempre que tiene ocasión.

“Increíble lo que sigo viviendo al verte. Aún no sé de dónde sacas todo eso que tienes dentro para estar casi 4 horas regalando arte. Te quiero para siempre”, dice orgullosa la influencer junto a una imagen en la que posa con la tonadillera.

Por desgracia, el regreso de Isabel Pantoja a los escenarios pone el foco en las polémicas familiares en las que está envuelta desde hace tiempo. La ausencia de sus hijos en el último concierto fue de lo más sonada, puesto que ambos viven muy cerca de la Capital Hispalense. Mientras que Isa Pantoja aseguró que estaba enferma y que por eso no podía acompañar a su madre en un día tan importante, Kiko Rivera fue mucho menos decoroso y dejó claro que no quiere volver a saber nada de su madre. “Que le vayan muy bien las cosas, le deseo lo mejor pero no quiero volver a saber nada más de ella. Tenerla cerca no me hace bien”, sentenció el DJ.

Se trata de unas declaraciones que han eclipsado la actuación de Isabel Pantoja, cuya situación familiar ha despertado más interés entre la opinión pública que su concierto.

Una realidad que saca de quicio a Anabel Pantoja, molesta por las preguntas de la prensa que se refieren al enfrentamiento de su tía con su primo Kiko. “¡Ay, de verdad! Qué pesadilla. ¡Es una pesadilla, es una puñetera pesadilla, de verdad! A las 9 de la mañana tío, a las 9 de la mañana. Lo siento por ti, ¡qué horror!”, ha espetado la influencer ante el reportero que le lanzaba las cuestiones.

Anabel Pantoja ha querido dejar claro que se trata de un asunto que “no tiene nada que ver conmigo”, y ha pedido al reportero que se dirija a los principales protagonistas si quiere resolver sus preguntas: “Pregúntale a mi prima y pregúntale a los protagonistas, a mí no”.