Isabel Pantoja tras las duras declaraciones de Kiko Rivera: “Para ella su hijo se ha acabado por completo”

Gente

Polémica

Kiko Rivera dejó impactados a sus seguidores anoche, tras sus duras confesiones sobre sus adicciones en el programa de Jesús Calleja, ‘Planeta Calleja’. Anteriormente el Dj había reconocido que en determinada etapa de su vida consumía hachís, marihuana y cocaína; y ahora en el programa de Cuatro fue más allá y contó lo complejo que fue gestionar aquella situación, quiénes le ayudaron y quiénes, por el contrario, agravaron su situación. Y en esta confesión su madre Isabel Pantoja no sale bien parada.

“Empecé a consumir con 17 o 18 años y he llegado a consumir hasta cuatro y cinco gramos al día”. “Mi madre se enteró hace tres o cuatro años”, recordaba , “cuando mi mujer ya no puede más y la llama”. Una adicción que en cifras se cuantifica en 8 millones de euros. “Yo he hecho lo que cualquier chaval, con la diferencia de que tenía una cámara encima. Salía un viernes y aparecía el otro viernes”.

Unas declaraciones que sitúan de nuevo en el punto de mira a la tonadillera, cuya reacción a este nuevo desaire de Kiko por fin conocemos. Y es que según ha desvelado Marisa Martín Blázquez en ‘El programa de Ana Rosa’, Isabel Pantoja vio el programa porque es “muy fan” de Jesús Calleja y se quedó “absolutamente escandalizada” cuando Kiko la culpó de sus adicciones. “Para ella su hijo se ha acabado por completo”, ha añadido la colaboradora, confirmando que esta inesperada confesión de su hijo ha dado al traste con cualquier posibilidad de acercamiento que todavía hubiese entre ambos.

Además, Antonio Rossi ha puntualizado que la artista no piensa reconciliarse con su ‘niño del alma’. Desde la muerte de su madre, Ana Martín, Isabel está “depresiva” y “al lado de su hermano Agustín Pantoja, que ahora tiene más poder”. “No permiten que le hablen sobre Kiko ni que le aconsejen sobre él ni sobre lo que tiene que hacer para acercar posturas con su hijo”, ha explicado, cerrando así la puerta a una hipotética reconciliación con el Dj, que ahora parece más lejana que nunca.