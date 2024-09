Rocío Flores, preocupada por unas pruebas médicas: "Seguramente me tengan que poner tratamiento"

Rocío Flores no atraviesa su época más boyante en lo que a salud se refiere. La influencer no se encuentra del todo bien y desde hace tiempo sufre molestias gastrointestinales, una situación a la que ha decidido poner remedio. Tal y como ha explicado a través de sus redes sociales, ha pedido ayuda médica y se va a someterse a una serie de pruebas para recibir un diagnóstico y ponerse en tratamiento.

“Ayer estuve en el médico y me mandaron todas las pruebas: intolerancias, ecografía intestinal y analítica. De todo un poco. Todas menos la del SIBO -sobrecrecimiento bacteriano- porque me dijo el médico que esas pruebas son para un tipo de paciente determinado y mis síntomas no cuadran con los del SIBO”, comienza relatando Flores.

Ahora está a la espera de someterse a las pruebas y recibir los resultados, y aunque prefiere no pensar en ello, la preocupación le ronda la mente, sobre todo por la posibilidad de haber contraído piedras en la vesícula biliar. “Por eso me mandaron la ecografía abdominal. Tendré que ir otra vez al médico a hacerme las pruebas y cuando tengan los resultados seguramente me ponga en tratamiento”, indica.

Además, Flores recomienda a sus más de 700.000 seguidores no demorar tanto como ella la visita a su médico, y acudir a los profesionales de la salud ante la más mínima molestia. “No hagáis como yo y estéis meses y meses sin ir al médico. Id al médico y haceos todas las revisiones, más que nada para poder prevenir cualquier cosa. Yo ahora mismo no me quiero rallar. Iré, me haré las pruebas y seguramente me tendré que poner en tratamiento. Si Dios quiere espero no tener piedras en la vesícula, voy a pensar en positivo”, manifiesta la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

En un intento de prevenir a sus seguidores o de ayudarles a identificar sus problemas, Rocío Flores acostumbra a compartir en redes sociales los problemas de salud por los que pasa. El año pasado se mostró de lo más preocupada por unas migrañas incesantes que la sorprendían por la noche. Dolores de cabeza muy fuertes que la llevaron a ponerse en lo peor.

"Ayer pasé probablemente el peor de los días de estos meses. Estuve todo el día a oscuras por la migraña", se quejaba en su cuenta de Instagram, aunque enviaba un mensaje tranquilizador a sus seguidores: "Hoy parece que mi cabeza está un poco mejor".