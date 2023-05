Rocío Flores sufre un nuevo revés de salud

Rocío Flores vuelve a sufrir un nuevo revés de salud. La hija de Antonio David Flores ha tenido que asistir a un centro sanitario para someterse a unas cuantas pruebas médicas y realizarse un chequeo para encontrar el motivo de su malestar. La joven ha sido la encargada de comunicarlos a través de su perfil de 'Instagram', informando a sus más de 750.000 seguidores de sus dolencias. "Acabo de salir del médico. Me han pedido una analítica de absolutamente todo, incluido esto: las heces", comenzaba relatando en un story tras publicar una fotografía de ella en el hospital. "Me han hecho una ecografía del tiroides y parece que lo tengo bien. También me han pedido analítica de lactosa y fructosa para saber de dónde vienen mis mareos", ha desvelado sobre el asunto.

Story de Rocío Flores instagram

Aún así, Rocío Flores no parece estar preocupada por lo que le pueda ocurrir y su mensaje en redes ha sido muy tranquilizador. La joven ha sufrido un gran cambio físico estos últimos meses y es más que evidente que ha perdido mucho peso, eso sí, siguiendo siempre una alimentación saludable y trabajando duro en su propósito. Este bache de salud no va a frenar ni a entorpecer ninguno de sus planes y proyectos laborales. Inmersa en su trabajo y alejada por completo de la televisión, la hija de Antonio David Flores se ha forjado una carrera en el mundo de las redes y está muy ilusionada por todo lo que está consiguiendo gracias a su esfuerzo.

No es la única de su familia que se ha alejado de los focos para centrarse en el trabajo en redes. Su padre, desde que salió de Mediaset, tiene un canal de Youtube donde comenta la actualidad de la prensa del corazón y da su opinión sobre las noticias que le rodean y le repercuten, como el final de 'Sálvame'. Marta Riesco, al igual que su expareja, se ha centrado en su perfil de 'Instagram' desde que rompió su relación con el exguardia civil. Vetada de Telecinco, la joven ha decidido crecer en redes y sus seguidores siguen creciendo como la espuma. La exreportera de 'Fiesta' utiliza su perfil de 'Instagram' como un blog personal y sus followers rozan los 200.000.