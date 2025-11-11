Antonio Tejado se enfrenta a juicio por el robo en casa de María del Monte: "Silencio absoluto y cabeza alta”

El caso que sacudió a la crónica social y al mundo del corazón español entra en su fase definitiva. Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, ha comparecido este martes ante los juzgados de Sevilla acompañado de su abogado, Fernando Velo, para recibir la notificación oficial del auto de apertura de juicio oral decretado por el juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas. La causa: su presunta implicación como autor intelectual en el asalto a la vivienda de su tía y de la periodista Inmaculada Casal, ocurrido la madrugada del 25 de agosto de 2023.

Tejado llegó a las dependencias judiciales minutos después de las diez de la mañana, en silencio, con paso firme y un gesto sereno que contrastaba con la expectación mediática que lo rodeaba. Desde su detención en febrero de 2024, el ex de Rosario Mohedano ha mantenido un silencio absoluto sobre el caso, evitando cualquier declaración pública. Apenas cinco minutos después de su entrada en los juzgados, abandonaba el edificio con la cabeza alta, ajeno a la nube de cámaras y reporteros que intentaban arrancarle unas palabras.

La Fiscalía pide 30 años

El juez le notificó oficialmente la apertura de juicio oral y la cuantiosa fianza que deberá afrontar junto con los otros diez procesados en el caso: 639.725,98 euros. Si no la deposita en el plazo de un día -algo que su abogado ya ha admitido que es inviable-, el magistrado procederá al embargo de sus bienes "en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

Antonio Tejado comparece ante el juez para recoger el auto de apertura de juicio oral por el robo a María del Monte Europa Press

La Fiscalía de Sevilla ha presentado su escrito de acusación solicitando una condena de 30 años de prisión para Tejado, a quien considera el cerebro del asalto. Según el Ministerio Público, el sobrino de María del Monte habría facilitado a la banda la información clave para ejecutar el robo, aprovechando una supuesta reconciliación con su tía para conocer los movimientos y detalles de la vivienda, sabedor del valioso patrimonio que podría encontrar allí.

Por su parte, la abogada de la cantante reclama 28 años y medio de cárcel para el acusado. No obstante, en caso de condena, Tejado solo cumpliría un máximo de 18 años de prisión efectiva, conforme a la regla del artículo 76 del Código Penal.

Mientras tanto, el silencio sigue siendo su única estrategia. Ni gestos de arrepentimiento ni declaraciones a la prensa. Antonio Tejado parece decidido a enfrentar su juicio con la misma actitud que mantiene desde su detención: la de quien, pase lo que pase, no está dispuesto a decir una palabra más de la necesaria.