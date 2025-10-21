Antonio Tejado rompe su silencio judicial con serenidad: asume que se sentará en el banquillo por el robo a María del Monte

Serio, contenido y con una serenidad que ha desconcertado a la Prensa. Así ha reaparecido Antonio Tejado este martes a las puertas del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, donde debía cumplir su cita quincenal ante el juez. Su comparecencia, breve y sin declaraciones, ha marcado un punto de inflexión en el mediático caso que lo señala como presunto autor intelectual del robo en la casa de su tía, la cantante María del Monte, y su esposa, la periodista Inmaculada Casal.

El sobrino de la artista acudió al juzgado después de que su abogado, Fernando Velo, renunciara a presentar un recurso de apelación contra la petición de 30 años de cárcel solicitada por la Fiscalía. Una decisión que, en la práctica, implica asumir que Tejado se sentará en el banquillo de los acusados para intentar demostrar su inocencia en un proceso que ha captado la atención mediática desde el primer día.

Presunto autor intelectual

La madrugada del 25 de agosto de 2023, la vivienda de María del Monte fue asaltada violentamente. Según la investigación, el propio Tejado habría proporcionado a la banda los detalles sobre la distribución del inmueble, la ubicación de los objetos de valor y los horarios familiares, información que habría sido clave para ejecutar el golpe. Por ello, el Ministerio Fiscal lo acusa de ser el autor intelectual del robo y solicita para él tres décadas de prisión. La acusación particular, ejercida por la propia artista, pide 28 años y medio.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el ex de Chayo Mohedano se mostró más calmado que en anteriores comparecencias. Sin pronunciar palabra, caminó con paso firme, respondió con leves gestos a algunos reporteros y evitó cualquier enfrentamiento con la Prensa. Su expresión, serena y casi aliviada, contrastó con la tensión de los últimos meses, en los que ha permanecido bajo un silencio absoluto desde su detención.

Fuentes cercanas apuntan a que la estrategia de defensa de Tejado pasará ahora por demostrar su desvinculación de la organización delictiva y cuestionar la solidez de

las pruebas que lo señalan como cerebro del atraco. Renunciar al recurso, explican, habría sido una forma de agilizar el proceso y encarar el juicio "con la cabeza alta", aceptando el desafío judicial sin prolongar más la incertidumbre.

El próximo paso será su comparecencia en el juicio oral, en el que deberá responder a las acusaciones y ofrecer su versión de los hechos. Hasta entonces, Tejado mantiene el perfil bajo que ha adoptado desde el inicio de la investigación, sin apariciones públicas ni declaraciones a los medios.

Mientras tanto, María del Monte e Inmaculada Casal continúan apartadas del foco mediático, centradas en reconstruir la normalidad tras el violento episodio que sacudió su vida. El proceso judicial, que promete ser largo y mediático, pondrá frente a frente a una familia rota por la desconfianza y la traición, en uno de los casos más impactantes de los últimos años.