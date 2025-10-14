Antonio Tejado se sentará en el banquillo: el sobrino de María del Monte renuncia a apelar y se enfrenta a 30 años de prisión

El tiempo se agota para Antonio Tejado.Dos años después del asalto con violencia a la vivienda de María del Monte, el sobrino de la artista ha tomado una decisión que marcará su destino judicial: no recurrirá el auto del juez. Con esta renuncia, el excolaborador televisivo se encamina directamente hacia un juicio en el que se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de cárcel por su presunta implicación como autor intelectual del robo.

El pasado martes, Tejado acudía al juzgado, como cada semana, para firmar su comparecencia. Lo hizo con gesto serio, esquivo ante las cámaras y sin pronunciar palabra. Poco después, se confirmaba la noticia que muchos esperaban: su abogado, Fernando Fernández Velo, no presentará recurso de apelación, dejando así vía libre para que el caso avance hacia la vista oral. La decisión supone un giro definitivo en una de las causas más mediáticas de los últimos años y sitúa a Tejado frente a un futuro incierto.

Autor material del robo

La Fiscalía considera que Antonio Tejado fue quien planificó el asalto a la vivienda de su tía en 2022, durante el cual María del Monte y su pareja fueron retenidas y amenazadas por varios encapuchados. Según el escrito de acusación, Tejado habría coordinado a los autores materiales del robo y mantenido contacto directo con ellos, como demostrarían las pruebas telefónicas incautadas durante el registro domiciliario.

De ser declarado culpable, el sobrino de la cantante podría enfrentarse a una pena de hasta 30 años de prisión, aunque el cumplimiento efectivo máximo no superaría los 18, según recoge el artículo 76 del Código Penal. La acusación particular, en representación de María del Monte, solicita por su parte 28 años y medio.

Con el foco mediático de nuevo sobre él, Antonio Tejado guarda silencio. Ha preferido no dar más explicaciones públicas y dejar que su defensa se exprese únicamente en los tribunales. Pero lo cierto es que, tras su decisión de "dar su brazo a torcer" y renunciar a cualquier recurso, el escenario se estrecha: el juicio será su última oportunidad para sostener su inocencia y preservar su libertad.

La cuenta atrás ha comenzado. Y en ella, cada palabra, cada prueba y cada gesto de Antonio Tejado ante el juez podría marcar el punto final -o el comienzo- de su vida fuera de prisión.