El aplaudido gesto de Manuel Martos con Amelia Bono tras cumplir uno de los mayores retos de su vida: "Gracias"

Amelia Bono y Manuel Martos son un ejemplo dos ex bien avenidos. Desde que confirmaron su ruptura definitiva en febrero de 2024 tras más de 15 años juntos y cuatro hijos en común, la influencer y el productor musical han sabido dejar sus diferencias a un lado y mantienen una excelente relación. "Mi relación con Manuel es maravillosa, espectacular. Somos familia y siempre va a ser así, pase lo que pase", declaró la hija de José Bono en una entrevista a LA RAZÓN en octubre de 2024.

A pesar de haber tomado caminos separados, Amelia y Manuel siempre serán familia y se alegran por los triunfos del otro. En esta última ocasión, el hijo de Raphael no ha dudado en tener un bonito gesto público con su exmujer tras haber conseguido la influencer uno de los objetivos más ilusionantes de su vida.

Manuel Martos, orgulloso de Amelia Bono

Amelia Bono, después de meses entrenando, corrió ayer la Medio Maratón de Madrid 2025 y terminó la carrera con muy buena marca. Muy orgullosa, la influencer ha compartido en su perfil de Intagram un emotivo texto, feliz por haber cumplido con su objetivo.

"Tenía mucho miedo, pero he conseguido mi objetivo en la carrera de hoy. He trabajado mucho y duro. Gracias @alejandroreinalopezp por tirar de mi, por tu paciencia por hacer que me supere cada día, hoy sin ti no lo hubiera logrado, y poder a la vez disfrutarlo como lo he hecho, gracias gracias!! También gracias a mis compañeros, somos todos un equipo, os quiero!!Todo esto en mi ciudad, Madrid! Cada día me sorprendo más de mí misma, de mi poder de superación. Muchas gracias a todos los que han estado conmigo en este camino. ¡Esto es solo el comienzo!", ha escrito la creadora de contenido.

Muy orgulloso de su exmujer, Manuel Martos no ha dudado en comentar la publicación de Amelia con unos emojis de palmas, aplaudiendo a la influencer por el último reto que ha superado. "Gracias Manu", ha respondido la hija de José Bono junto a un emoji de una mano haciendo un corazón.

Amelia Bono, al lado de Manuel y de los Martos Figueroa tras el ingreso de Raphael

Tras el ingreso del artista en diciembre de 2024, la influencer estuvo apoyando a la familia Martos Figueroa y visitó a su exsuegro en el hospital. Tanto en las buenas como en las malas, Amelia y Manuel han demostrado ser un ejemplo de buenos ex y estarán siempre unidos, a pesar de haber decidido tomar caminos separados.