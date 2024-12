Del enlace de Almeida y Teresa Urquijo a la ruptura de Amelia Bono y Manuel Martos: todas las bodas y rupturas de 2024

Los solterones como nosotros esperamos cada Nochevieja a que el reloj de la Puerta del Sol dé las 00:00 horas para pedir un apasionado romance como deseo de cara al año próximo, soñando con protagonizar una historia similar a las que este 2024 nos ha dejado en la cosa del amor. Muchos tortolitos lo despiden como marido y mujer -nos ha faltado alguna boda LGBTIQ+ en el calendario del couché-, empezando por José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Tras años clamando por una esposa de forma pública, el alcalde de Madrid encontró su media naranja en febrero de 2023 y poco después le pidió matrimonio, una forma hábil y astuta de no dejarla escapar. Menos de un año después se estaban dando el «sí, quiero» en la iglesia de San Francisco de Borja, donde se congregaron los rostros más vip de la alta sociedad, incluido el Rey Juan Carlos I, sus hijas las Infantas Elena y Cristina y algunos de sus nietos. De hecho, se comenta que aquellas nupcias fueron el germen de la supuesta relación entre Irene Urdangarin y Juan Urquijo, cuñado del líder popular. De una boda sale otra, dicen…

Almeida y Teresa Urquijo se funden en un tímido beso el día de su boda Jesús G. Feria

Las Infantas han tenido que tirar de mucho ingenio este año eligiendo modelito para todas las bodas a las que han sido invitadas, puesto que también acudieron a las de Pedro Moreno de la Cova y Victoria López-Quesada, a la que todos recordarán por otra boda, la de don Felipe y doña Letizia. Ella era la inocente niña a la que el revoltoso Felipe Juan Froilán pateó durante la ceremonia. Por cierto, Su Majestad, padrino de la novia, acompañó a su hermana doña Cristina a la boda, regalando a la opinión pública una imagen de unidad que desde hacía tiempo no se veía.

El Rey Felipe VI junto a Victoria López-Quesada y su familia GTRES

La princesa Marta Luisa de Noruega contrajo matrimonio en septiembre con el chamán -sí, han leído bien- Durek Verret, pero en 2022 se llevó a cabo una especie de Megxit y la hija de los Reyes Harald y Sonia renunció a sus funciones reales. Algo más elevada fue la boda de Hugh Grosvenor y Olivia Henson. Él es duque de Westminster, uno de los hombres más ricos del Reino Unido, padrino de los príncipes George y Archie -hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton- y hasta poco uno de los solteros más cotizados de Gran Bretaña. La que sí rozó el estatus de boda real fue la de Matthew Kumar y Teodora de Grecia. Por fin se unieron en matrimonio el pasado octubre en la catedral de la Anunciación de Santa María, en Atenas, hasta donde se desplazó lo más granado de la depuesta Corona helena. Tampoco faltaron las Infantas Elena y Cristina -ya van 4 bodas- ni la Reina Sofía, así como Juan Valentín, Irene y Miguel Urdangarin. La que no acudió a ninguno de los enlaces de su familia política fue la Reina Letizia. Este año no hemos tenido ocasión de verla vestida de invitada ¡y mira que estuvimos a punto! Su primo segundo, Víctor Elías, se casó hace no mucho con la cantante Ana Guerra, y los dos jugaron al despiste sobre la presencia de Sus Majestades en la boda hasta el último momento.

Se acabó el amor de tanto usarlo

Lo cierto es que el amor no ha triunfado en otras parejas en 2024. Si algo ha caracterizado a este año que estamos a punto de despedir, han sido las numerosas rupturas que han acaparado todos los titulares de la crónica social de nuestro país.

Amelia Bono y Manuel Martos fue el primer matrimonio que decidió tomar caminos separados. Después de 15 años de matrimonio y tras darse una segunda oportunidad en 2020, la influencer y el productor musical confirmaba la triste noticia. A pesar de esta dolorosa decisión, Amelia y Manuel son un ejemplo de buenos ex y siempre serán familia. Para ellos, lo más importante es el bienestar de sus cuatro hijos en común.

Manuel Martos y Amelia Bono. Gtres

Si hay una ruptura que ha dado mucho de qué hablar este año ha sido la de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, unos de los protagonistas de este 2024. Después de tres años intensos de amor, la modelo confirmaba la noticia a través de un story de Instagram. Tras este mensaje se desató la polémica, cuando se descubrió el verdadero motivo de su separación: la sevillana había pillado al jinete con otra mujer, Valeri Cuéllar. El culebrón estaba servido, y no era para menos, aunque a Escassi le duró poco el mal de amores, hasta que conoció a Hiba Abouk, con la que fue fotografiado en varias ocasiones este verano. Con la caída de las primeras hojas y la llegada del otoño, este amor de verano terminó. La protagonista de «El Príncipe» se ha enamorado de Antonio Revilla, el ex de Laura Matamoros, y el jinete está viviendo una intensa historia al lado de Sheila Casas, su compañera de «TardeAR».

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Al igual que a los anteriores famosos, a Aitana y Sebastián Yatra también se les acabó el amor. Después de varias idas y venidas, ambos artistas volvieron a darse una segunda oportunidad a principios de 2024. En agosto de este año, se confirmó su última y definitiva separación.

Una de las rupturas más inesperadas de este 2024 ha sido la de Álvaro Morata y Alice Campello. El futbolista confirmó la noticia a mediados del mes de agosto, zanjando con todos los rumores a golpe de comunicado. Después de ocho años juntos y cuatro hijos en común, el futbolista y la influencer italiana han tomado caminos separados aunque siguen unidos por sus retoños y están disfrutando juntos la Navidad.

Álvaro Morata y Alice Campello Gtres

Marc Bartra y Jessica Goicoechea también conformaban una de las parejas más admirada del panorama nacional. Su romance se terminó en buenos términos en verano después de 2 años de relación y se llevan muy bien en la actualidad.

Al otro lado del charco tampoco ha triunfado el amor. Y si no que se lo digan a Jennifer López y Ben Affleck, la pareja que nos devolvió la fe en las segundas oportunidades. Ambos artistas se conocieron en un rodaje en 2002 y saltó la chispa entre ellos. En 2004 se separaron y dos décadas después, el destino les volvió a juntar. En 2022 pasaron por el altar y ahora, ambos despiden el 2024 como solteros.