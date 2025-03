Arkano se reinventa: un año sin alcohol y sin excusas

Arkano siempre ha sido un hombre de retos. Pero esta vez, el duelo es contra sí mismo. Tras someterse a la exigente prueba física de "Supervivientes", donde perdió 20 kilos, el rapero ha decidido dar un giro definitivo a su vida. Su próxima gran batalla: pasar un año entero sin alcohol ni drogas.

"Me he dado cuenta de que el alcohol me frena. Me quita vida", confiesa en Instagram. La decisión no es sólo una apuesta por la salud, sino un cambio de paradigma. Arkano admite que había normalizado beber antes de salir al escenario. "Creé la rutina de tomarme una cerveza para estar más suelto, pero no puede ser que la ejecución de mi arte dependa de una sustancia".

El rapero dice "adiós" al descontrol

La transformación de Arkano no se detiene en la abstinencia. Su regreso a una vida más equilibrada también pasa por la alimentación y el ejercicio. Tras un periodo de descontrol, en el que recuperó peso, el artista ha vuelto al gimnasio y comparte sus avances con sus seguidores.

Arkano dice basta y activa el protocolo de abandono en “Supervivientes 2024”: "Es un inferno" Telecinco

El verdadero reto, sin embargo, está en lo emocional. En su octavo día sin beber, enfrentó una crisis personal que lo puso a prueba. "Sabía que si me tomaba una cerveza, el dolor se anestesiaría", confiesa. Pero no lo hizo. "Hay otras formas de solucionar las crisis".

La tentación está en todas partes: cervezas en el camerino, noches de fiesta, la costumbre de brindar tras un concierto. Pero Arkano se mantiene firme. "Si tengo que salir triste, saldré triste. Si tengo que salir cansado, saldré cansado. Pero saldré con mi estado real".

El rapero se ha propuesto un desafío que va más allá de lo físico. Es una declaración de principios, una reivindicación de la autenticidad. Y, por lo que parece, Arkano está dispuesto a demostrar que su talento no necesita aditivos.