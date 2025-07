La hermana de Michu se enfrenta a los reproches de su propia familia: “El dinero es lo único que la mueve”

Tamara, la hermana de Michu, regresa un día más a ‘TardeAR’. Le ha cogido aprecio al programa en el que trabaja su archienemiga, Gloria Camila, a quien acusa de todo tras la muerte de su hermana. Especialmente de ser una mala tía que no ejerce como tal con su sobrina. Le reclama un mayor compromiso en el desarrollo de sus funciones con la pequeña Rocío, hija de José Fernando con la desaparecida gaditana. Eso sí, tras pasar un fin de semana con la pequeña, Tamara la acusa de hacer el paripé de cara a la galería. Este martes tía y sobrina vuelven a estar juntas, mientras Tamara vuelve a la tele.

Entre otras muchas más cosas, llegando a caer en el insulto e incluso ganarse una denuncia. Ella está dispuesta a contraatacar de igual forma y también ha puesto a trabajar al marido de su prima, que es abogado, en una respuesta legal contra la hija de José Ortega Cano. Pero este martes regresa al plató de Telecinco no tanto por Gloria Camila, sino para hacer frente a los reproches que ha recibido por parte de su propio entorno, de su propia familia.

Tamara se enfrenta a las críticas de sus vecinos y su familia

Hay miembros de la familia de Michu que no ven con buenos ojos la guerra que ha iniciado Tamara en contra de la familia Ortega Cano. Les reclama que se hagan cargo de la niña el mismo día que enterraron a su hermana, sin darles tiempo de maniobra. Es más, con su iniciativa ha tensado las relaciones y ha dificultado el entendimiento, algo esencial ahora que todos quieren lo mejor para la menor. Su propia tía, María, le recuerda que “el duelo se debe estar guardando en su propia casa”.

Gloria Camila y la hermana de Michu, Tamara TardeAR

Le acusan de anteponer las ansias de dinero y fama al bienestar de la niña: “El dinero es lo único que la mueve”. Pero no es lo único. También dice que miente cuando asegura que ella se ha encargado de su sobrina. Al menos eso mantienen sus tías María y Luisa, así como Jesús su primo, que mantiene que “no la he visto nunca con la niña”. La describen como “una madre que no es competente, tampoco es una hermana que esté las veinticuatro horas ahí. Se está preocupando más por ir a la tele que por el problema que tenía la chiquilla”. Desde su propia familia le piden que “se mantenga al margen y deje en paz a esa familia”.

Este martes Tamara responde a los suyos. A esos a los que dice no conocer de nada: “Esas mujeres, que yo no conozco a ninguna de las que han estado saliendo y diciendo, ahí se ve su educación, su cultura y demás. Yo me siento aquí por otro tema, no económico”, mantiene la joven. Siempre excusa su presencia en los platós porque “sabía que iba a salir todo esto y para que hablen otros, hablo yo”. Y es que cree que Gloria Camila iba a hablar la primera de su madre y de ella, pues prefirió adelantarse y no quedarse atrás en el reparto de sillas.