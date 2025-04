Así es el Palacio de Quintana Redonda que podrían embargar a Pilar Medina Sidonia, hija de "la duquesa roja"

Tras catorce años de litigios, Rosario Bermudo, hija extramatrimonial de Leoncio González de Gregorio y Martí, ha obtenido una victoria definitiva en los tribunales. La Audiencia Provincial de Soria ha dictaminado que sus hermanastros deben pagarle más de 900.000 euros. En caso contrario, se procederá al embargo del Palacio de Quintana Redonda y otros bienes de la familia, tal y como ha confirmado a LA RAZÓN su abogado, Fernando Osuna.

La ostentosa propiedad que entra en juego es una construcción levantada en 1757 por Juan Baltasar González de Gregorio y Rodríguez-Carabantes, un noble de familia hidalga de San Pedro Manrique que tenía el rebaño más grande de Soria y era uno de los principales productores de lana de Castilla.

El Palacio de Quintana Redonda ha permanecido durante años a la familia y desde hace tiempo se oferta como escenario para bodas o eventos, un fructífero negocio que podría pasar a manos de Rosario Bermudo si no recibe los 900.000 euros que le corresponden de herencia.

Así es el Palacio de Quintana Redonda

El Palacio de Quintana Redonda es un edificio de gran valor arquitectónico que refleja el esplendor de la nobleza de la época. Su estructura combina elementos del barroco y del renacimiento, con detalles de la arquitectura de las casas señoriales de la época.

El Palacio de Quintana Redonda palaciodequintana.com

En su interior, el palacio conserva diversas estancias de gran interés. Aunque no está abierto al público en su totalidad, algunas de las habitaciones han sido restauradas, con detalles arquitectónicos como techos altos, molduras, columnas y detalles en madera que conservan la estética barroca de la época. La decoración es sobria pero elegante.

Pilar Medina Sidonia en el Palacio de Quintana Redonda palaciodequintana.com/

Sin embargo, una de las joyas del Palacio de Quintana Redonda son sus exteriores, con vastos jardines y un refinado patio central que hace las delicias de los visitantes y la familia cuando el sol asoma por Soria.

Exteriores del Palacio de Quintana Redonda palaciodequintana.com

El otro reclamo de Rosario Bermudo

Más allá del importante asunto económico, Bermudo también clamó en su día por estrechar lazos con sus hermanos paternos. Quería establecer una relación cordial y fraternal, algo que ahora se le antoja imposible. “No he conseguido tener relación con mis hermanos ni creo que se consiga. Son ellos los que no quieren”, lamentaba ante quien esto escribe.

El simbólico abrazo de Rosario Bermudo, hijastra de la 'duquesa roja', con su 'hermano' Gabriel González de Gregorio Europa Press

El pasado mes de mayo afloraron brotes de esperanza en este sentido cuando Bermudo y su hermano Gabriel se saludaron con un afectuoso abrazo a las puertas del juzgado en el que llegaron a un acuerdo. Sin embargo, el gesto no fue a más y a día de hoy la ecijana lamenta el olvido de parte de todos sus hermanos por parte de padre: “Con Gabriel he tenido contacto desde hace muchos años y parecía que era el que más me apreciaba, pero a la hora de la verdad no ha dicho ni hecho nada para apoyarme. Se ha quedado todo como antes”.