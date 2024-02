Así ha sido la fiesta de Sara Carbonero para celebrar por todo lo alto su 40 cumpleaños

Sara Carbonero está viviendo momentos muy importantes que dejan entrever los grandes apoyos con los que la periodista cuenta en su día a día. El pasado sábado fue una fecha para celebrar, Sara Carbonero celebró sus 40 años y así ha sido su espectacular fiesta, desde el cariñoso mote que le ha puesto Nacho Taboada hasta los últimos detalles del evento.

A primera hora de la tarde, tanto la periodista como sus amigos y familiares más cercanos (en los que se incluyen los hijos de esta, Lucas y Martín) llegaron a “La Bulería” en el barrio El Viso de Madrid. La velada duró hasta altas horas de la madrugada y a ella asistieron personajes como Isabel Jiménez, Raquel Perera o la mismísima “La Flaka”, gran artista y amiga de la periodista que amenizó una fiesta con un estilo muy bohemio.

Este domingo Sara Carbonero no ha querido dejar a sus seguidores olvidados y les ha regalado un trocito de todo lo que vivieron. De esta manera ha compartido en su perfil de “Instagram” partes de la fiesta junto a un profundo mensaje:

“Cantemos, a pesar del ruido.

Bailemos, a pesar de los escombros.

Vivamos, a pesar de la vida.

Este año, repito el deseo de los cinco últimos y un sentimiento. El de enorme gratitud por poder seguir cumpliendo años rodeada de tantísima gente que adoro y que me quiere. Gracias de corazón por los buenos deseos a todas las personas bonitas que hay por el mundo. Por la energía que me llega y me mantiene con ilusión y ganas de agarrarme a la vida con más fuerza que nunca.

Paz, mucho mucho amor, salud.

Mi mayor regalo siempre serán ellos.

Viviré hasta que el alma me suene, viviré”.

No ha sido lo único destacable de este cumpleaños tan especial. Nacho Taboada, la pareja de la periodista, no pudo evitar enviarle un sentido mensaje en el que dejó entrever uno de los motes cariñosos con los que se refiere a Sara: “Felicidades, torpedo manchego. Como dice tu hermana, lo sentimental en privado. A disfrutar hoy (y siempre) que nadie mejor que tú sabe que la vida es un suspiro quebradizo y fugaz.”, le dedica con un sentido mensaje en el que desea que viva subida como lo está haciendo hasta ahora, al máximo.