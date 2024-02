A febrero solo le pedimos los vaqueros anchos de Sara Carbonero para llevarlos con nuestros looks más casuals

"Si me dices adiós en febrero, piénsalo dos veces", que diría la Habitación Roja. Así empezamos nosotras febrero, y seguro que Sara Carbonero con lo melomana que es también. Pero de momento nos ha dejado un estilismo con los vaqueros más anchos que necesitamos copiarle para todos nuestros looks más casuals de invierno. Sara Carbonero es inspiración diaria , da igual que sea con sus looks, con su nuevo corte de pelo con flequillo a lo Jane Birkin, con su medalla que van a querer copiarle las chicas más devotas, y ahora con sus vaqueros anchos. Sara Carbonero ha vuelto a su flequillo de confianza, o lo que es lo mismo, de cortina y abierto. Pero hoy no nos hemos fijado solo en el cambio de look de Sara Carbonero, si no en esa maravilla de vaqueros anchos que ha combinado con unos botines de lo más originales. ¿Serán de su marca de ropa? Unos vaqueros que sin duda nosotras llevaríamos con bailarinas de leopardo como ya lucen las chicas más estilosas de Madrid.

Lo que está claro es que Sara Carbonero es toda una chica febrero con ese brillo en los ojos de los nuevos comienzos. Y para volver a la rutina, Sara ha apostado por un look de esos casuals que siempre son un acierto en el armario de las que más saben de moda y que ella no puede llevar con más estilo. Porque se necesita poco para marcarse un buen look de septiembre y Sara Carbonero lo ha conseguido.

Sara Carbonero con look casual. @saracarbonero

Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros anchos, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda. Unos vaqueros que Sara Carbonero ha combinado con un abrigo de paño y un jersey de crochet.