El emotivo vídeo de Joaquín en sus últimos segundos como futbolista

Joaquín Sánchez es historia del fútbol español con 622 partidos en Primera igualando a Andoni Zubizarreta. En otras palabras, 23 años de carrera. Los aficionados le despidieron de la mejor manera posible: gritando su nombre y poniéndose en pie. Desde su debut con el primer equipo del Betis un 3 de septiembre del año 2000 en Compostela, en Segunda división, Joaquín logró sumar casi 900 partidos oficiales de clubes, defendiendo los colores verdiblancos y los de Valencia, Málaga y Fiorentina, y ha sido internacional absoluto en 51 ocasiones.

"Desde el punto de vista futbolístico, lo digo de corazón, posiblemente sea el último año. Igual no, no lo sé, pero no quiero pensar más allá porque todo lo que sea eso y no centrarme en este momento luego lo voy a echar de menos. Yo creo que las limpiadoras y todos se van antes que yo. Yo me siento feliz aquí, disfruto esto y lo que tenga que venir, si no es mañana, pasado mañana, si no es final de temporada, la que viene... en eso estoy", dijo Joaquín hace un mes en Radio Marca.

"¿Ahora que hacemos? Si decido irme y entramos en la Champions es para matarme. Las decisiones cuando se toman, hay que ser consciente de que esto puede pasar. Igual que lo del récord, que es otro objetivo que tengo ahí, que especialmente este sí me hace ilusión, pero bueno. Las decisiones cuando se tomen, si hay que tomarlas, puede pasar cumplirlo o no. Pero independientemente si estoy o no, ojalá el Betis pueda estar el año que viene en Europa", dijo en aquel momento.

Ahora, lo más reciente es que este martes se jugará su partido homenaje donde estará acompañado de los mejores futbolistas del mundo y viejas glorias. Joaquín todavía no se ha pronunciado sobre si seguirá en el Betis de alguna manera.

Las lágrimas de Joaquín y su beso al césped del Villamarín fue su broche de oro a su carrera.