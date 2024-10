Isa Pantoja se derrumbó y confesó episodios traumáticos que a lo largo de los años había preferido pasar por alto. Muchas veces se ha sentado a hablar sobre sus vivencias, pero las últimas revelaciones le han hecho que el público la vea como víctima de unos sucesos por los que una niña no debería pasar. Algo en lo que ahondó más el pasado viernes quien fuese su niñera y ahora un pilar fundamental de su vida, Dulce Delapiedra. Ésta desveló un nuevo capítulo, cuando Isabel Pantojale cortó el pelo a trasquilones a su hija con las tijeras de la cocina. Lo hacía como castigo por haber mantenido relaciones sexuales con su novio. Hay quien se ha atrevido a negarlo, incluso siendo situados en la escena del crimen en algunos de los hechos narrados, ya sea cuando le llevaron al ginecólogo a la fuerza para comprobar si era virgen o cuando la “purificaron” a manguerazos por tener pareja. Raquel Bollo ha salido mal parada.

Isa Pantoja ha confirmado este lunes en ‘Vamos a ver’ que su madre le cortó el pelo cuando supo que estaba conociendo a un chico. Su idea era acomplejarla físicamente para que sintiese vergüenza y no quisiese salir a la calle durante unos meses. Consiguió su objetivo, aunque le causó un trauma a su hija. Uno de muchos. Hoy lo ha recordado como si fuese ayer: “Me acuerdo de todo, de cada media hora, de las personas que estaban allí, de lo que me hicieron sentir. Era diciembre, hacía mucho frío, acababa de llover. Me acuerdo de todo. Tenía 17 años. Todo viene porque yo había estado con un chico en casa de mi hermano. Es algo súper doloroso para mí, pero sucede por eso”, recuerda con dificultad, pues revivir de nuevo eso que tanto ha deseado olvidar le quiebra la voz. “La intención no la sé, Dulce dice que es para que no saliera de casa”, concede la joven, quien siempre le ha dado un gran valor a su aspecto físico, especialmente a su cabello.

“Lo del pelo ocurrió, lo de la manguera ocurrió. No me siento preparada para entrar en detalles, pero me acuerdo de todo”, subraya una vez más para que no se ponga en duda lo sufrido. Y es que no solo le duele lo que le hizo su propia familia, esa que le dio una nueva oportunidad tras haber sido dada en adopción por una madre que no podía asegurar su porvenir. Lo peor que recuerda al echar la vista atrás es cómo “nadie hizo nada”. Siendo pequeña no entendía muchas cosas, pero fue con el paso de los años y según cogía madurez y experiencia cuando comprendió que pasó por situaciones muy delicadas: “Yo no he sido consciente de tantas cosas hasta hace poco. Ser madre me ha ayudado a muchas cosas. Nunca he sido consciente de que todo esto era tan malo y recuerdo el 31 de diciembre fui llorando a pedirle perdón a mi hermano, fui yo quien le fui a pedir perdón, porque me sentía mal”.

Isa Pantoja De viernes

Pero el desprecio que recibió durante su adolescencia perdura ahora, incluso cuando han podido ser conscientes del daño que le han ocasionado a Isa Pantoja: “En ese momento nadie se preocupó por cómo me sentía y ahora tampoco. Nadie me ha escrito. Lo que a mí me reconforta es que no estoy loca”, encontraba refugio en su propia verdad, sin poder ya controlar el llanto. “Estoy atacada de los nervios, esta semana está siendo muy difícil. Siento que me estoy volviendo loca”, decía mientras Joaquín Prat trataba de tranquilizarla y con el respaldo de sus compañeros de trabajo. “Estaba completamente anulada, realmente pensaba que era muy grave lo que había hecho. Lo único que he sido capaz de verbalizar con ella es el tema de mi tío, que cómo ella permitió ciertas cosas. De todo esto jamás volví a hablar con ellos”.

Por ejemplo, entre las personas que no le ayudaron y que ahora niegan su dolor está Raquel Bollo. Para ella ha tenido unas palabras, pues no comprende cómo es capaz de poner en duda lo que ha pasado o excusar el comportamiento de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, además del resto de la familia, con la menor: “A la niña se la permitían muchas cosas, incluso que tratase mal a Dulce”. Quizá tratase de dinamitar la unión de Isa con su niñera. Sea como fuere, si Raquel quería negar lo sucedido, ha terminado siendo señalada como testigo y, con ello, colaboradora de la agresión: “Yo ya exculpé a mi primo. Ella sabe lo que pasó, ella sí era una adulta, sí podía haber hecho algo, pero no lo hizo”. De ahí que diga que su aparición pública sea “inoportuna”, pues tendría responsabilidad y parte de culpa.