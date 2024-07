Atentado contra Donald Trump: el comentado silencio de Melania Trump y las palabras de sus hijos

Donald Trump, quien se encuentra inmerso en su campaña para volver a conquistar las elecciones presidenciales, sufrió un atentado este sábado durante un mitin en Butler, una localidad al norte de Pittsburgh, en el oeste de Pensilvania.

El expresidente de los Estados Unidos sufrió heridas leves después del impacto de una bala en su oreja derecha y posteriormente fue evacuado a un hospital por el Servicio Secreto. En el atentado falleció un asistente al mitin, el autor de los disparos y dos resultaron heridos graves, según informaron las autoridades.

Reacciones en su entorno

Como cabe esperar, esta noticia ha generado numerosas reacciones dentro del entorno del expresidente. Una de ellas, ha sido la de su hija Ivanka, de 42 años, fruto de su relación con Ivana Marie Trump. “Gracias por vuestro amor y por las oraciones por mi padre y por las víctimas del ataque de hoy en Butler, Pensilvania. Quiero agradecer al Servicio Secreto y a todas las fuerzas del orden por su rapidez y decisión a la hora de actuar hoy. Rezar por nuestro país. Te amo papá, hoy y siempre”, ha expresado a través de redes sociales.

Además de Ivanka Trump, también se han expresado los otros hijos del magnate, como Donald Trump Jr. y su hermana Tiffany, fruto de la relación de Trump con Marla Maples. "Nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos”, ha escrito el primogénito del candidato.

“Agradezco profundamente la gran cantidad de amor y apoyo hacia mi padre. Gracias Dios por mantener vivo a mi padre. La violencia política nunca es la respuesta. Dios bendiga al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden que intervinieron sin miedo. Por favor pidan por las familias de las víctimas en sus oraciones. Como vieron hoy, mi padre es un luchador y seguirá luchando por ti y por Estados Unidos”, ha manifestado, Tiffany en redes.

Por su parte, Melania Trump no ha emitido ninguna declaración respecto al atentado contra su marido, pero lo que sí se había confirmado, previo al atentado, es que la ex primera dama de Estados Unidos asistirá a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee la próxima semana, pero a diferencia de años anteriores, no se espera que pronuncie un discurso en la reunión en la que Donald Trump, aceptará formalmente la nominación republicana.

El atacante de Donald Trump

El candidato a la presidencia de Estados Unidos se encontraba sobre un escenario dando un mitin y fue cuando se empezaron a escuchar los primeros disparos. El expresidente reaccionó y se tiró al suelo, al mismo tiempo que se le pudo ver llevando su mano al oído. Mientras era evacuado, alzó el puño derecho, dando a entender que se encontraba bien. Se ha podido saber que el hombre que cargó contra el expresidente y a la multitud presente es un joven de 20 años originario de Pensilvania.

Donald Trump Reuters

El también empresario ha usado sus redes sociales para expresarse: “No podemos dejar que el mal triunfe”, ha dicho el expresidente en un nuevo mensaje en su red social Truth, en el que ha dado gracias a Dios por “impedir” el atentado.