Ivanka Trump se desmarca de su padre para salvar su carrera

Ivanka Trump tiene intención de asistir a la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero, para disgusto de su padre, según un informante de la Casa Blanca, para salvar su carrera política a medida que la Casa Blanca se sumerge aún más en el caos, informa Daily Mail. “A Ivanka le preocupa que su prometedora carrera política esté en peligro y está haciendo todo lo posible para salvar su reputación”, dice la fuente. Pero esta decisión no ha gustado nada al presidente Trump, quien estará furioso por la actitud de su hija.

Trump considera un insulto que su hija quiera involucrarse con “los delincuentes que están tratando de derribarlo‘, siempre según la fuente, que asegura que el presidente saliente considera que la familia debe permanecer unida y formar un frente unido. “El presidente le dijo a su hija que su presencia en la investidura le costará miles de simpatizantes y sería la peor decisión que podría tomar”, dicen. Ivanka, en cambio, parecería convencida de que, al asistir a la inauguración del mandato de Biden, ganará futuros seguidores’, dice la fuente. La hija del presidente estaría pensando en proteger sus propias aspiraciones políticas y no está dispuesta a estropearlo todo asistiendo al inicio de la campaña 2024 de su padre, que está programado para el mismo día. Eso se lo deja a su hermano Donald y a su padre.

Sin embargo, otra fuente de la Casa Blanca ha negado que planee asistir a la inauguración.

Mientras, aumentan las voces que le piden a Mike Pence que invoque la Enmienda 25 para destituir a Trump de su cargo. A partir del lunes, los demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron su intención de acusar a Trump de “incitación a la insurrección”. Las tensiones marcan los últimos días de la presidencia de Trump,

Daily Mail asegura que Ivanka busca asistir a la inauguración porque “quiere ser la voz [de su padre] y se lo deben a la gente”. Donald Trump dejó claro que no asistirá a la inauguración de Biden el 20 de enero en un tweet la semana pasada, antes de que sus cuentas de redes sociales fueran suspendidas permanentemente. “A todos los que han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero”, dijo el viernes. El último presidente que no asistió a la toma de su sucesor fue el presidente Andrew Johnson en 1869.

Críticas a Ivanka

Ivanka está tratando de salvar las apariencias, sobre todo tras recibir muchas críticas por el miércoles pasado por describir a los violentos manifestantes del MAGA que se abrieron paso en el Capitolio como ‘Patriotas estadounidenses’ en un tweet que después eliminó.