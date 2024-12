Bárbara Mirjan, la novia casadera de Cayetano

Bárbara Mirjan apareció en la vida de Cayetano Martínez de Irujo y le cambió su hoja de ruta. Han pasado ocho años desde el día en que el hijo de la duquesa de Alba apareció con la joven en un concurso hípico en Salamanca el jinete participaba en la prueba de saltos y una vez que concluyó el certamen se fueron juntos. Nada se sabía de ella y no formaba parte del grupo endogámico del duque una vez que se divorcio de Genoveva Casanova. Volvieron a fotografiarlos juntos y ya se intuía que había algo entre ellos. Lo que sí estaba claro era que su perfil también resultaba muy diferente al de otras novias al uso del aristócrata. Entre otras cosas, porque saludaba con educación, no huía de la prensa y no tenía inconveniente en aclarar algunas de las informaciones erróneas, que se publicaban incluida su edad. Y así me lo comunicó en una de las terrazas de Madrid donde coincidimos. Allí, me explicó también con detalle que había conocido a Cayetano en una fiesta en Marbella. En aquel momento, tenía veintidós años y un currículum académico con futuro. Tras pasar por un colegio bilingüe, estudió en Londres y París, y se licenció en filología francesa.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo Gtres

A lo largo de todo este tiempo, ha desmontado varias teorías que surgieron cuando se publicitó su unión. Primero, que Bárbara no quiere ser influencer y otra, que «pasa» de formar parte de la tribu de «niñas decorativas» que aparecen en reportajes de moda solo por tener apellido sonoro. En este sentido, puedo confirmar que ha tenido ofertas económicas muy interesantes para entrevistas tanto en televisión como en revistas de las llamadas de alta gama. Las mismas donde algunos actores que se niegan a contestar en los photocall o a los redactores de calle sobre temas más personales se vuelcan contando hasta la primera vez y con quien tuvieron relaciones sexuales.

El «no» de su familia

Al principio de su relación el duque de Arjona no lo tuvo fácil. Hubo oposición total por parte de su familia. Al autodenominado hijo preferido de la duquesa de Alba no le acompañaba su currículum sentimental y tampoco, el personal. Tampoco sumaban los 33 años de diferencia. En su libro de memorias, Cayetano relataba con detalle su bajada a los infiernos, sus adicciones y los traumas que tuvo en su infancia. Todo eso ya está superado y como él mismo aseguraba a quien esto firma «Bárbara ha sido mi gran apoyo en todos los momentos buenos, malos y regulares. Tiene una relación estupenda con mis hijos y con Genoveva». No hay que olvidar que su exmujer forma parte de esa unidad afectiva tan importante para el duque, con una familia directa con poca relación y con pocos visos de reconciliación.

A pesar de las dudas, la historia sentimental ha superado con creces esas incertidumbres. Cayetano pasa tiempo en su finca de Sevilla que alterna con su casa de La Finca, de Pozuelo de Alarcón. Ella trabaja en el mundo de la comunicación. No hay campanas de boda en esta relación en la que el aristócrata se siente «pleno y profundamente feliz».