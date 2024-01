La preocupación por Genoveva Casanova crece: “Está muy delicada. Se está haciendo pruebas”

Genoveva Casanova lleva tres meses desaparecida en combate, aunque ya se afirma sin miedo a equivocarse que podría estar en su casa de Madrid. Desde que saltase el escándalo por sus fotografías junto al príncipe Federico, ahora reconvertido en el rey Federico X de Dinamarca, su pista se borró del mapa. No ha querido hacer ruido ni llamar la atención de los medios, a quienes culpa de haberle linchado en medio de la polémica mediática internacional. Pero ella está ya centrada en otras cosas. Primero aseguran que está ya ilusionada con un nuevo amor, un misterioso hombre que trabaja como asesor y con el que ha tenido ya varias cenas románticas. Pero también está volcada en su salud, pues parece que vuelve a resentirse hasta el punto de ser motivo de preocupación para sus seres queridos.

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova La Razón Gtres

“Están preocupados porque está muy delicada de salud. Están preocupados, se está haciendo pruebas”, aseguran desde ‘Espejo Público’, que se hacen eco de la creciente preocupación por ella. Sus más íntimos ven cómo no levanta cabeza desde que el escándalo se cebase con ella. Está al límite de sus fuerzas y tras haber sufrido una embolia pulmonar este verano que casi le cuesta la vida, son muchos los que cruzan los dedos para que no experimente un empeoramiento en su enfermedad crónica. En cualquier momento puede sufrir una recaída, pues su mal no tiene cura y debe convivir con ello. Ahora su salud vuelve a estar en el foco de la noticia y las esperanzas puestas en que las pruebas que se está realizando den buenos resultados.

Susanna Griso también quiso plasmar su opinión al respecto, pues sabe mucho más de lo que puede contar. Lo que sí ha querido dejar claro es su asombro ante el alcance de la polémica de sus fotos con Federico de Dinamarca, pues tres meses después sigue en boca de todos y las consecuencias siguen perfilándose. “A mí lo que me contó el entorno es que ella paseaba por Madrid con él sin reparo porque era su amigo. Si hubiese pensado que hubiese tenido esa repercusión no lo había hecho”, mantiene la presentadora, que ve a la socialité mexicana “muy agobiada” por lo sucedido.

Susanna Griso hablando de Genoveva Casanova Espejo Público

Pero la de Susanna Griso no deja de ser una opinión más de las muchas puestas es las mesas de debate. En la cadena rival, en Telecinco, concretamente en ‘TardeAR’, se ha afirmado todo lo contrario, que “la relación de Genoveva Casanova y Federico es de hace un año. Era una amistad mucho más profunda. Federico estaba enamorado de Genoveva y sigue enamorado. No era un tonteo. Genoveva no es de tonteos”, mantienen en contraposición a los que hablan de simple amistad mal interpretada y que tanto daño ha causado en los protagonistas.