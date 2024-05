Bárbara Rey, decepcionada con Ángel Cristo y Ana Herminia: “Hacer apología de un maltratador dice mucho”

Ángel Cristo Jr ha estado en boca de todos desde antes de su paso por “Supervivientes”, del que finalmente fue expulsado de manera fulminante. Su última aparición en el plató de Mediaset no generó menos polémica. De hecho, hasta la propia Bárbara Rey, quien pidió a los tertulianos que no trataran con mucha dureza a su hijo tras su expulsión, ha terminado estallando por el mensaje que le han enviado Ángel Cristo y su novia Ana Herminia.

“Ángel Cristo padre trabajaba con esta cinta roja en el pelo en muchas ocasiones. Yo sabía desde el principio que lo hacía por el padre, aunque decía que si Rambo”, comenzaba desvelando la vedette. Sin embargo, esta situación ha terminado por abrir viejas heridas: “Me he llevado la gran sorpresa que cuando ha llegado a España, su querida novia también va con la cinta en la cabeza”

Bárbara Rey no se encuentra en su mejor momento. Sus dos frentes abiertos son con la prensa y con su hijo. Este segundo frente es el que ha degenerado en una ofensa muy grande para la vedette: “Solo quiero decir que es conocido por todo el mundo que Ángel Cristo padre fue un maltratador, que me hizo la vida imposible y que incluso estando yo embarazada de mi hijo, recibía unas palizas tremendas de pegarme patadas en el vientre, en la espalda y donde fuera, y arrastrarme por el suelo. Me lo hizo en muchas ocasiones, pero concretamente estando embarazada de él. Hacer apología de un maltratador y llevarlo como abanderado creo que dice mucho”, apunta indignada.

“Lleva en su cabeza abanderando al padre que me estuvo maltratando mientras que yo estaba embarazada de él y durante todo mi matrimonio, y ella también”, señala el comportamiento de Ana Herminia que se suma así a su pareja. Y es que este gesto lo entiende como una provocación sin más, ya que Ángel cortó los lazos con su padre hace mucho: “Jamás se hizo cargo de su padre. Nos hemos preocupado Sofía y sobre todo yo, que he estado en los hospitales con él y que le di un entierro digno cuando él me había hecho absolutamente de todo. Lo hice únicamente por humanidad, porque lo vi totalmente destrozado. Pero nunca voy a olvidar que fue un maltratador. Hacer apología de ello ya te dice cómo son los demás. No tengo más que decir. No quiero hablar más de él, simplemente quería decir esto. Gracias. Hasta siempre”, zanja sobre un tema del que espera no volver a pronunciarse.