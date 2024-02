Bárbara Rey, "Mantilla de Honor", una elección que llega con polémica

Bárbara Rey ya prepara su atuendo para ser «Mantilla de Honor» de la Semana Santa de Marbella este año. La vedette será premiada el próximo 7 de marzo en Marbella con este galardón, que en anteriores ocasiones ha recaído en personalidades como la duquesa de Alba, la Baronesa Thyssen, Ágatha Ruiz de la Prada o Carmen Lomana.

En esta edición será la de Totana la que recibirá este reconocimiento por engrandecer la Semana Santa de Marbella. Los Premios Cofrades Ciudad de Marbella, organizados por COPE Marbella con el apoyo institucional del Ayuntamiento de la ciudad, son ya toda una institución y uno de los más esperados en esta época del año.

Según José Antonio Gómez, uno de los organizadores, «a través de este acto, se pretende seguir fomentando la celebración de la Semana Santa tanto en Marbella como en toda Andalucía, otorgando estos reconocimientos a los hermanos de las distintas cofradías, compositores, imagineros, periodistas y distintas personalidades que con su labor callada y constante han contribuido a mejorar las salidas procesionales y han ayudado a extender esta gran catequesis que es la Semana Santa». Bárbara Rey ya tiene en sus manos la carta donde le comunican su nombramiento, según ha sabido en exclusiva LA RAZÓN, y ha aceptado muy gustosamente portar esa mantilla de honor con la que honrará a la ciudad.

Bárbara Rey y Sofía Cristo explotan tras el presunto altercado de la vedette en un bingo Europa Press

Marbella es el lugar al que acude la actriz para recomponerse después de cada huracán mediático, como el desatado tras las intervenciones de su hijo en televisión. Allí tiene una lujosa casa ubicada en una exclusiva urbanización con seguridad privada las 24 horas del día. Después de vender por un millón y medio de euros su chalet de Río Verde, compró un lujo apartamento en Las Terrazas de las Lomas de Marbella Club, un espacio privilegiado en la ya de por sí privilegiada Costa del Sol.

Los Premios Cofrades se han convertido en estos años en una de las principales atracciones de la Semana Santa marbellí en cuanto a los galardones que se conceden. En anteriores ediciones han sido galardonados, además de los mencionados, Antonio Banderas, Arturo Fernández, el cardenal Carlos Amigo, Carmen Sevilla, Laura Valenzuela, Paloma Gómez Borrero, Tico Medina, Diana Navarro o Lolita Flores. Para la duquesa de Alba, a quien acompañó su marido, Alfonso Diez, y su hijo Fernando Martínez de Irujo, fue una jornada muy emotiva. En su día expresó a LA RAZÓN que lo recordaba «como uno de los más entrañables que he vivido».

En la gala de 2013, el premio Mantilla de Honor, se entregó a Carmen Cervera, baronesa Thyssen, que, igual que Bárbara, siempre ha estado muy vinculada a la ciudad marbellí y paseó la mantilla con orgullo por sus calles. Este año también estarán en la cita de los premiados Consuelo Berlanga, con el galardón cofrade de la comunicación, y el compositor Abel Moreno. En la gala está prevista la actuación de Falete.

Carmen Lomana opina

La colaboradora de LA RAZÓN Carmen Lomana, que también recibió este premio en Marbella en 2022, ya fue muy crítica cuando se lo otorgaron a Ágatha Ruiz de la Prada el año pasado. En esta ocasión, tampoco ve muy claro los méritos de Bárbara Rey para recibir este galardón: «Yo siempre pensé que estos premios tenían una connotación religiosa, porque lo dan las cofradías y justo yo procesiono con Málaga y voy a las procesiones de Marbella. Me encanta la de la Soledad, y tuvo sentido que me lo dieran».

Lomana recuerda que el año pasado se montó una buena polémica cuando expresó su opinión. «Dije que no entendía que se lo dieran a Ágatha Ruiz de la Prada, y no por nada, si hubiera sido que le daban un premio de moda en Marbella lo habría entendido, pero ella acababa de hacer por aquel entonces unas declaraciones muy duras a favor del aborto y yo no veía muy indicado que fuera la mejor representante para llevar esa mantilla religiosa».

Ahora que este año la mantilla la lucirá Bárbara Rey, tampoco ha querido callarse. «No la hemos visto jamás pisar la Semana Santa, tal vez vaya a las procesiones de su pueblo de Murcia, Totana, y salga en todas las procesiones, pero en Marbella jamás. Yo creía que estos premios eran religiosos, pero ya veo que no» ha declardo Lomana. Donde sí se deja ver la actriz es en los lugares de ocio que frecuenta, a veces provocando más de un quebradero de cabeza a su gente. Así fue a principios del mes de enero, cuando la murciana protagonizó un altercado en un bingo de Marbella, gritando muy indignada a los presentes.

Regalo en uno de sus momentos más delicados

La actriz va a tardar en recomponerse del dolor que le han causado las declaraciones de su hijo, Ángel Cristo Jr., en televisión. A pesar de que encuentra refugio en Marbella, su vuelta al juego, sus polémicas palabras a los periodistas y los incidentes en algunas salas de ocio podrían ser indicio de que no está atravesando su mejor momento anímico. La mantilla de honor que lucirá en Semana Santa podría alegrarle, al menos de forma temporal, sus días. Lo que parece seguro es que su elección no va a dejar indiferente a nadie.