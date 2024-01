La «dolce vita» de Bárbara Rey en Marbella: bingo y playa

Bárbara Rey, una vez más, protagonista de un enredo que ella misma lía, complica y embarulla. La polémica está servida en los platós de televisión, donde unos y otros se preguntan si la vedette está tan deprimida como dice su entorno. Mientras tanto, ella intenta capear el revuelo mediático de la mejor forma posible tras su ultimo vaivén en Marbella en el Bingo Atlético, donde la jefa de sala, la tuvo que sacar del establecimiento cuando se puso a gritar.

Este suceso ha revuelto las aguas, que hasta hace unos días parecían calmadas. Los hechos ocurrieron el lunes pasado. Bárbara entraba sola en este bingo, en pleno centro de Marbella, sobre las ocho de la tarde para jugarse unos cartones. La «celebrity» estuvo dos horas dentro y jugó «con máquina». Cada cartón que salía y no se correspondía con sus números, iba perdiendo los nervios. Pero el punto álgido de la historia tomó forma cuando se cantó «el premio gordo». Según narra una de las asistentes que se encontraba en la mesa de al lado, Bárbara entró en cólera y se puso a gritar: «Todos aquí sois unos ladrones, menuda mierda de sitio… ladrones que solo robáis».

Ante el escándalo que se montó, la jefa de la sala la invitó a que saliese del local, acompañándola hasta la puerta, mientras la exmujer de Ángel Cristo seguía voceando. LA RAZÓN, tras conocer estos hechos, se puso en contacto con ella. En la conversación que mantuvimos con la actriz, cuando le informamos que había unas imágenes que la situaban en este bingo «liándola gorda», Bárbara negó todos los extremos: «Eso es mentira, si yo no puedo entrar ni en un bingo, ni en un casino, ni en ningún sitio, ni siquiera cobrar un décimo de lotería, porque mandé la carta para que se me prohíba el paso a estos lugares para no perder más dinero».

Bárbara Rey y Sofía Cristo explotan tras el presunto altercado de la vedette en un bingo Europa Press

La periodista que suscribe esta información siguió diciéndole que esas imágenes iban a salir en televisión y no entendía cómo podía desmentir unos hechos que iban a ver la luz públicamente. Al día siguiente, la misma Bárbara llamó por teléfono a la redactora pidiéndole mil perdones por haberle negado la verdad: «Te mentí porque no quería que mi hija Sofía se enterase de que voy al bingo y cuando me lo dijiste te lo negué para que no sufriera».

¿Está bien Bárbara Rey?

Tras estos acontecimientos, se ha vuelto a poner encima del tapete el estado real de la salud mental de la vedette. Bárbara lleva una vida totalmente normal en Marbella, pero ella, rompiendo el silencio que mantenía, asegura que «está en tratamiento», que su vida no es la misma tras las demoledoras declaraciones que su hijo ha vertido sobre ella. Según algunos allegados su carácter se ha vuelto más irascible. La jugadora del bingo, testigo de los hechos, explica a este medio: «Cuando va a la sala se toma sus cositas, se ríe, juega con Carmen, y yo para nada la veo deprimida, ni enferma. Al contrario. Esta muy requetebién».

Bárbara Rey, exultante, reaparece en el cumpleaños de Eduardo Navarrete al ritmo de 'Marionetas de cartón' Europa Press

Bárbara se pasea por «la ciudad del canto sin dueño», con muy buen aspecto físico. Pudimos verla el sábado pasado en el acto de la presentación del cartel de la Semana Santa, junto a su amigo Antonio Montiel, pintor malagueño encargado de hacer la ilustración de la Pascua en Marbella. Saludó a todo el mundo y se la vio feliz.

En otro de los lugares donde es habitual encontrarla es en La Taberna del Alabardero, el establecimiento que el padre Lezama tiene en localidad vecina San Pedro de Alcántara y al que suele acudir con Mercedes, una de sus mejores amigas de la localidad de Marbella. Este lugar lo compagina con el Víctor Beach, un chiringuito a pie de playa donde la gente se cita para ver los atardeceres, escuchando música en directo.

Pero una de las cosas que más le gusta hacer a la presentadora son las cenitas en su nueva casa, esas que ella misma inmortaliza con fotografías en su cuenta de Instagram, junto a sus amigas y sus animales de compañía.

Su refugio mientras escampa la tormenta

Las Terrazas de Las Lomas de Marbella Club es el lugar en el mundo donde Bárbara se refugia mientras pasa el huracán mediático. La casa marbellí la compró Bárbara Rey tras vender su chalé de Río Verde a pie de playa. La vedette adquirió el inmueble en la milla de oro, todo un hito del urbanismo residencial turístico de la Costa del Sol. Es una de las construcciones que escribieron la historia de Marbella cuando la barbarie urbanística lo arrasó todo. Y María García, cuando vio el lugar, sintió «un amor a primera vista», el sitio de su recreo para la jubilación. Aquí jugó sus bazas conel humorista Edmundo Arrocet.