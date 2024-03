La baronesa Thyssen y sus citas secretas con Luis Miguel Rodríguez: ejerce de celestina con su ex

A mediados del pasado mes de enero, una nueva cita entre la baronesa Thyssen y Luis Miguel Rodríguez hacía saltar las alarmas. ¿Nuevo romance? Ya eran varias las ocasiones en las que Carmen Cervera y el dueño de desguaces La Torre se dejaban ver en público juntos, compartiendo ocio y veladas que, a ojos de otros, podrían denominarse como románticas. Así sucedió cuando compartieron mesa y mantel regalándose una mariscada en uno de los restaurantes más populares de Madrid especializados en este tipo de manjares. Ambos dejaron claro que entre ellos tan solo existe una amistad y es que Tita no quiere que se le relacione sentimentalmente con el exnovio de amigas como Carmen Martínez Bordiú o Ágatha Ruiz de la Prada, por citar tan solo dos de las mujeres que ocupan un destacado lugar en el currículo amoroso del empresario.

La baronesa Thyssen y Luis Miguel Rodríguez Fotomontaje LA RAZÓN

Así, la baronesa Thyssen ha vuelto a enfrentarse a las preguntas sobre qué se trae entre manos con Luis Miguel Rodríguez, cuya fama de conquistador le precede. Tiene un don para las mujeres, aunque no todas terminen contentas con él tras iniciar un romance y vivir entre rumores de supuestas infidelidades. Pero Carmen Cervera parece inmune a sus encantos, como así ha declarado en conversación con ‘Informalia’, con motivo de su presencia en la cena de gala en ‘La huerta del Conde’ en Málaga, donde se ha dejado ver este, aunque esta vez sin la compañía del hombre que le han adjudicado como último nuevo amor.

“Con Luis Miguel no tengo ningún romance. No es mi novio. He estado toda la vida casada y ahora me siento feliz y libre y sin necesidad de tener pareja. Es un amigo muy simpático con el que me llevo bien, pero no hay nada de nada”, ha querido dejar claro durante el acto al citado medio que desveló también su última cita en una marisquería. Pero tan rotunda quiere ser a la hora de negar cualquier tipo de vinculación sentimental con el empresario de la chatarra, que incluso ha desvelado su deseo de ejercer como celestina para que se obre el milagro y su amigo vuelva a los brazos de su ex: “Lo que yo quiero es que vuelva con Carmen Martínez Bordiú”. Con ello, zanja los rumores de romance entre ellos, dando normalidad a sus citas en solitario como dos buenos amigos que comparten ocio entre confidencias, sin necesidad de que los sentimientos amorosos entren en juego.

Carmen Martínez Bordiú y Luis Miguel Rodríguez Gtres

Carmen Cervera ha tenido una intensa vida amorosa y parece que Luis Miguel Rodríguez no ocupará ninguno de los capítulos de la serie que prepara con Netflix. La baronesa Thyssen le ha vendido los derechos de los episodios más jugosos de su vida a la conocida plataforma de streaming para que los narre con sumo cuidado. Ella misma está colaborando y desea incluso convertirse en narradora de sus propias vivencias, como así añade al citado medio: “Quieren que grabe ocho capítulos, pero me parece una barbaridad. De momento les he dicho que cuatro. Voy a hacerlo como ya lo hizo Arnold Schwarzenegger. Él contó su vida metido en una bañera mientras se fumaba un puro. Yo no lo haré en una bañera, pero sí seré yo la narradora de mi vida. Llevo años digitalizando todas mis imágenes, vídeos y películas a lo largo de tantos años y ahora voy a utilizar ese material para contar mis memorias sin que nadie pueda cambiar mis palabras”, promete feliz por este proyecto que se trae entre manos y que aún no tiene fecha de estreno, pero que ya muchos esperan con ilusión.