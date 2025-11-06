Kiko Rivera al fin se sincera sobre su divorcio de Irene Rosales: "Me llegó a molestar su presencia"

Tras años alejado de la pequeña pantalla y centrado en su música y redes sociales, Kiko Rivera vuelve a la televisión para hacer algo que prometió no repetir: hablar sobre su vida privada. El hijo de Isabel Pantoja visitará el programa “¡De viernes!” y se sincerará sobre su divorcio de Irene Rosales, aunque todo apunta a que profundizará en otras cuestiones, como el distanciamiento de su madre y de su hermana, Isa Pantoja.

“Quizá ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día. También la ausencia de mi madre, de mi hermana…”, comenta un cercano Kiko Rivera en el adelanto emitido de su entrevista. El sevillano promete sincerarse sobre las razones que dinamitaron su separación, y de sus primeras declaraciones se entiende que el desgaste y la pérdida de pasión e ilusión fueron la causa principal que les llevó a tomar caminos separados.

“La relación estaba rota. Ese deseo, esas ganas de estar [juntos] ya no estaban”, añade Kiko Rivera en otro de los adelantos de su entrevista. De hecho, confiesa que incluso empezaron a estar incómodos el uno con el otro: “Me atrevo a decir que hasta me llegó a molestar su presencia”.

Lejos de ocultar sus errores, Kiko Rivera reconoce que ha sido infiel a Irene Rosales, una deslealtad de la que “no me siento orgulloso” pero que no puede borrar. Tan solo pedir perdón.

De hecho, Irene Rosales no parece guardar rencor a su ex. Ya dejaron claro tras anunciar su separación que entre ellos seguía existiendo respeto, cariño y que por encima de todo eran una familia. Una separación ejemplar en la que las afrentas no tienen cabida.

Quizás por eso Irene Rosales se siente completamente calmada ante la entrevista de Kiko Rivera este viernes. Sabe que no le dirigirá ningún dardo y que no tiene nada que temer. El DJ ahondará en las razones de su separación y en lo apagado que estaba su matrimonio en los últimos meses, pero sin faltar el respeto a la mujer con la que ha compartido más de una década de su vida.

“Estoy tranquila en todos los sentidos”, ha señalado Irene Rosales ante las cámaras de la agencia Europa Press. Ni siquiera le preocupa que Kiko Rivera pueda hablar de la nueva relación que ella mantiene con Guillermo, con la que el DJ no estaría muy contento porque, según su entorno, “no le salen las cuentas”.