Bianca Censori y Kanye West, al borde del divorcio

Kanye Westy Bianca Censori podrían estar a un paso de firmar el divorcio. Al menos eso es lo que afirman varios medios como "TMZ" y "Daily Mail". Tras los escándalos que han supuesto una caída en la imagen de la pareja, West y Censori habrían buscado asesoría legal para formalizar su divorcio. El diario británico afirma que Censori recibiría 5 millones de dólares como parte del acuerdo de separación.

El todavía matrimonio acaparó toda la atención mediática de la pasada edición de los Premios Grammy, cuando Censori posó con un "outfit" completamente transparente. Un exhibicionismo que causaba gran indignación.

Kanye West y Bianca Censori Gtres

La polémica se agravaba tras las declaraciones del rapero en X, donde se autodenominaba "nazi" y aseguraba tener "dominio" sobre la arquitecta. "No la obligo a hacer nada que ella no quiera, pero ella definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación", explicó el ex de Kim Kardashian.

Otro de los motivos que habrían llevado a Censori a querer romper su matrimonio, según "New York Post", sería la comercialización de camisetas con esvásticas en la web del cantante.