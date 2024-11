Bigote Arrocet: “Me alegra mucho que Alejandrita Rubio vaya a ser mamá"

Tras ocho meses fuera de España, Edmundo "Bigote" Arrocet ha regresado a Madrid y pudimos hablar con él en el acto de presentación de un vino que lleva el nombre de su amigo Fernando Esteso. El humorista confiesa que "me siento muy feliz por haber regresado, no he parado de trabajar en mis negocios en estos últimos meses y ahora toca descansar un poco".

Ha venido a apoyar a un amigo.

A un gran amigo al que conozco desde hace cincuenta años. Fernando es un genio del humor y una excelente persona.

¿Comparten su afición por el vino?

Yo no bebo alcohol, no lo he bebido en mi vida.

¿Ha felicitado a Alejandra Rubio, la nieta de su ex novia, María Teresa Campos, por su embarazo?

Me alegra mucho que Alejandrita vaya a ser mamá. Le deseo toda la felicidad del mundo. Además, seguro que el bebé que viene en camino va a ser muy guapo, porque sus padres son muy guapos.

¿Y ha podido hablar con ella?

No, pero le mando un beso muy grande.

Se ha publicado que Terelu y su hermana Carmen discutieron por temas relacionados con la herencia de su madre…

De eso no sé nada. Supongo que se habrán puesto de acuerdo.

A ver si por fin le pagan a usted los miles de euros que prestó a María Teresa.

En ello confío.

También han dicho que Alejandra iba a ver a su abuela para que le regalara bolsos.

No me lo creo. Ella quería mucho a su abuela.

¿Le ha llegado el rumor de una posible crisis matrimonial entre Carmen y su marido?

- Que yo sepa, ellos se quieren mucho y son muy felices.