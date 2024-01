Bigote Arrocet se pone nostálgico y recuerda sus bromas con María Teresa Campos

Edmundo Arrocet se ha vuelto a dejar ver, después de que sus últimas incursiones públicas fuesen acompañadas por polémicas. Sus exclusivas en el kiosco rosa hablando sobre María Teresa Campos tan solo unas semanas después de su fallecimiento no fueron bien recibidas por todos. Tampoco lo que vertía en la entrevista, llegando a poner en duda incluso el cariño de Terelu Campos y Carmen Borrego hacia su madre. Después de un tiempo prudencial, el cómico chileno ha reaparecido en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo FITUR de Madrid. Allí, ha vuelto a hablar sobre la veterana presentadora con la que compartió días muy felices, aunque al final terminasen entre cruces de acusaciones.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet Gtres

Y es que Bigote ha cambiado ahora de discurso. Ha preferido dejar esta vez las rencillas a un lado para recordar con una sonrisa en el rostro a la que fuese su amada. Con ella llegó a encontrar la felicidad, aunque entendiese que no fuese eterno y optó por romper lazos y cambiar de aires. Pero siempre se acordará de sus días de verano con la presentadora: “Estuve veraneando durante seis años en su casa de Málaga. Tengo muy buenos recuerdos. Es una casa muy bonita a la que yo tengo mucho cariño, porque yo he sido muy feliz allí. Hemos comido muy rico, hemos paseado…”, comenzaba a ponerse nostálgico Edmundo Arrocet.

Así, el humorista no ha dudado en compartir con los reporteros cómo eran de especiales los recuerdos que le estaban llegando a su memoria. Con María Teresa Campos habrá discutido, pero también vivió una nueva adolescencia, pues nunca renunciaron a su lado divertido y aventurero que les llevó incluso a grabar un disco musical como dúo. Así, con la casa de Málaga como telón de fondo, Bigote se acuerda de una jugarreta que solía gastarle: “Yo le hacía una broma a Teresa, porque a ella no le gustaba mucho bajar a la playa. Y como yo bajaba siempre por las tardes, a última hora, cuando el sol se iba, hacía como que me metía al agua, me escondía, salía para el otro lado y ella miraba para donde supuestamente yo me había metido y veía que no aparecía. Y de repente tocaba el timbre de la casa”, narraba un momento que nunca olvidará de sus vacaciones con ‘Teresita’.

La periodista María Teresa Campos y el humorista Edmundo " Bigote " Arrocet en el aeropuerto de Madrid. KLA ©GTRESONLINE

Pese a todo, Bigote Arrocet no puede más que reconocer que junto a María Teresa Campos ha pasado “seis años muy bonitos”. En su última etapa estuvieron enfrentados y parecían enemigos públicos declarados, pero en el fondo siempre ha pesado el amor que hubo entre ellos. Es por eso que ahora él reconoce que “era una persona súper entretenida. Mucho más graciosa y más simpática que yo. Era muy culta y hablábamos mucho”.

Es por eso que sufre con el hecho de que las hijas de la presentadora le recuerden como el peor error de su madre: “Eso es lo único que me dolió”, reconoce emocionado. Y es que quiere señalar que “cuando se enfermó Teresita, que estuvo muy mala en Málaga, yo estuve con ella en el hospital y las niñas no estaban. Entonces te duelen que hablen cosas de afuera. Es como si me metiera en la vida de los maridos de ellas. Ya no puedo decir nada”. Ahora bien, con los dolores aún reprochado, ¿qué opciones hay de que se sienten a hablar y se reconcilien? Edmundo Arrocet no se niega a tal posibilidad: “Las que se han enfadado conmigo por decir la verdad son ellas. La fueron a ver poco cuando yo estaba con ella”, terminaba retando un poco, por si obtiene respuesta del bando contrario.