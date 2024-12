Blanca Romero da su sincera opinión sobre la retirada de Cayetano Rivera de los ruedos: "Para un familiar es duro"

El pasado fin de semana Cayetano Rivera anunció una de las noticias más importantes de su vida. El torero se retira y se cortará la coleta en 2025, después de más de 20 años en los ruedos. "El año que viene es un año muy especial para mí. Se cumplen 100 años desde que mi bisabuelo, Cayetano Ordóñez, daba comienzo a mi dinastía. También se cumplen 20 años desde que yo comencé en el mundo del toro. Siento que es el momento de decir adiós", explica el diestro en el vídeo en el que explica su despedida.

La noticia ha causado un gran revuelo mediático y sus seres queridos no han dudado en reaccionar públicamente a la decisión de Cayetano Rivera. La última en pronunciarse sobre el asunto ha sido Blanca Romero, su exmujer y madre de su hija Lucía, con la que mantiene una excelente relación. La modelo, durante la gala en la que Alejandro Sanz ha sido nombrado "Hombre del Año 2024" por la revista "Vanity Fair", se ha sincerado ante las cámaras sobre la despedida del torero de los ruedos y ha dado su opinión.

"Mira, si ya no arriesga más me parece fenomenal, porque oye, así ya, qué necesidad de arriesgar la vida, ¿no? Así ya está protegido. Para un familiar es duro. Lo pasas mal en los partidos, imagínate. Todo tiene su época y luego entran épocas distintas, nos hacemos mayores y me parece un cambio de registro muy bonito e interesante", ha declarado Blanca Romero sobre la despedida de su ex, muy feliz por su decisión y su nueva etapa lejos del ruedo.

Presentadora de las Campanadas

Blanca Romero también está muy emocionada por presentar las Campanadas junto a Ion Aramendi en Telecinco. Su fichaje de última hora ha pillado a todo el mundo desprevenido porque, en un principio, todo apuntaba a que iban a ser los Mozos de Arousa los encargados de dar la bienvenida a 2025 junto al presentador de "Reacción en cadena". La modelo está muy agradecida por la oportunidad y "muy ilusionada y creo que van a ser las Campanadas más especiales. Al sol, en Lanzarote, rodeada de mar... Es un planazo. Y además con mis hijos, un fin de fiesta muy guay".

Sobre el look que lucirá, Blanca Romero ha desvelado que aún no tiene nada elegido a 25 días de las Campanadas. "Siempre fui una gran defensora de Cristina y todavía no lo tengo claro, ando con ideas muy dispares, no sé cuál. Yo soy muy imprevisible, tan pronto quiero ser princesa como quiero ser... no sé. Es como, soy tan imprevisible que tendrán que afinar un poco y decir, bueno, hay que decidir, pero todavía tengo ideas, no tengo nada claro", ha confesado la modelo.