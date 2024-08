Blanca Romero aclara en qué punto se encuentra su relación con Álvaro Muñoz Escassi

Desde que Álvaro Muñóz Escassi y María José Suárez protagonizasen probablemente LA ruptura del verano, han sido un sinfín de mujeres con las que se ha relacionado al sevillano. Una de ellas ha sido la actriz y exmodelo Blanca Romero, con quien mantiene una amistad desde hace años: los rumores los situaban en una supuesta escapada romántica en Cartagena de Indias.

Blanca Romero Instagram

No obstante, Romero ha hecho uso de la ironía en un video que ha subido como historia en su cuenta de Instagram: "¿Amigo, dónde estás? Que dicen que estamos juntos en Cartagena y no te veo. ¿En qué isla estás que voy nadando?", ha escrito. Con esto, ha querido zanjar todas las dudas que los vinculaban románticamente, aclarando que, aunque ambos se encontraban en Colombia, no estaban compartiendo las mismas vacaciones. De hecho, ha agregado que estuvieron "a punto" de coincidir, pero que no ha tenido "el placer de encontrarme aquí con mi gran amigo Álvaro". La respuesta de Escassi ha sido repostar, la historia de Romero.

¿Con quién está Escassi en Colombia?

El exjinete ha intentado pasar por discreción durante su estancia en la ciudad costera colombiana, pero su exposición pública-que ha ido in crescendo en estos últimos meses-se lo ha puesto muy difícil. Desde el programa de TardeAR, hablaron con un testigo que localizó al empresario, en compañía de una mujer. Dicha fuente comentó que en un momento dado se dio cuenta de que habían sido reconocidos. "Lo intentó evitar", afirmó.

Sus infracciones al volante

Asimismo, Escassi ha sido noticia y no solo en cuestiones de corazón, si no de seguridad y es que el pasado fin de semana el programa 'Fiesta' emitía unas imágenes de las que se hicieron eco numerosos medios de comunicación de todo el país. En ellas, un coche supuestamente conducido por Escassi era grabado por un tercero y se le veía cometiendo todo tipo de infracciones en la carretera entre Tarifa y Zahara de los atunes. Con la ayuda de un experto en seguridad vial, el programa analizó las imágenes y llegó a contabilizar 37 infracciones. Dicho profesor explicó que estas infracciones podrían suponer la pérdida de 28 puntos y una multa de 4.460 euros.