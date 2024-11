Cayetano Rivera se retira: 47 años de conquistas, tragedia y cine

Cayetano Rivera, de 47 años, ha decidido cortarse la coleta en la próxima temporada y así lo ha anunciado en un emotivo vídeo cargado de significado que ha titulado "El último baile". En él ha rescatado bonitas imágenes de su álbum familiar. Aparecen su hijo, su padre Paquirri y su hermano Francisco. "El año que viene es un año muy especial para mí. Se cumplen 100 años desde que mi bisabuelo, Cayetano Ordóñez, daba comienzo a mi dinastía. También se cumplen 20 años desde que yo comencé en el mundo del toro. Siento que es el momento de decir adiós", dice.

El hijo del mítico Francisco Rivera "Paquirri" y la carismática Carmen Ordóñez reflexiona sobre lo que ha significado la tauromaquia, un oficio cargado de valores que le viene de herencia: "No todo ha sido bonito, pero durante este tiempo he intentado transmitir cualidades que mi profesión refleja como el valor, el esfuerzo, la disciplina y la solidaridad". En la publicación repasa algunos de los momentos más memorables, como las cogidas, algunos rituales, sus salidas a hombros por la puerta grande y algunas de las personas que más impacto han tenido en su vida. Entre ellos, su padre, su hermano Francisco, su primo José Antonio y, por supuesto, su hijo Cayetano, nacido de su matrimonio con Eva González.

Francisco Rivera y Cayetano Rivera Gtres

Aunque aún le quedan unos meses para su despedida definitiva, se muestra lleno de agradecimiento: "He querido compartir con vosotros esta noticia para que podamos vivir juntos, con más emoción si cabe, la que para mí es la temporada más importante de mi vida. Y sobre todo quiero daros las gracias por el apoyo que me habéis brindado y por vuestro cariño".

Cayetano, un hombre de ojos verdes y rasgos morenos y varoniles heredados de su padre, encarna el prototipo de hombre andaluz e, igual que su Paquirri, su belleza ha atraído a un sinfín de mujeres. También ha servido de reclamo para firmas como Armani. El oficio de torero llegó algo tardío. Debutó en Ronda en 2005 y se presentó en La Maestranza de Sevilla un año después. En 2006 tomó la alternativa en Ronda, apadrinado por su hermano Francisco. Desde entonces, ha sumado tantos éxitos en los ruedos como conquistas en su corazón.

En 2001 celebró su primer matrimonio con la actriz asturiana Blanca Romero, madre de una niña, Lucía Romero, a la que adoptó. Se divorciaron en 2004, pero eso no supuso la ruptura con su hija, con la que ha mantenido una relación estupenda.

Cayetano Rivera y Eva González Jesus Briones GTRES

La mujer que más le ha marcado ha sido la modelo y presentadora Eva González, madre de su único hijo biológico. Se casó con ella en 2015 después de un largo noviazgo de idas y venidas. En 2023 separaron sus caminos, aunque ninguno de los dos lo oficializó. Unas imágenes del torero junto a la presentadora portuguesa María Cerqueira, publicadas por la revista "Semana", confirmaron lo que venía siendo un secreto a voces.

Aunque viven su romance con absoluta discreción, la presentadora ha querido también expresar su admiración por Cayetano en su anuncio de retirada con una frase escueta y varios emoticonos de corazones rojos: "Estamos muy orgullosos de ti y a tu lado".

Cayetano Rivera y María Cerqueira Gtres

La vida de Cayetano, apuesto, educado, aficionado al cine, políglota, coleccionista de arte contemporáneo y modelo ocasional, no ha sido fácil. Su padre, Paquirri, le dejó huérfano en la arena cuando él solo tenía siete años. Su madre, Carmina Ordóñez, hija de torero Antonio Ordoñez, murió repentinamente veinte años después. Fue encontrada muerta en la bañera de su domicilio el 22 de julio de 2024. El suceso dejó desolados a sus tres hijos y conmocionada a la población. No hay fecha importante en la que los hermanos no recuerden a sus padres, a través de sus cuentas de Instagram, fotografías antiguas y mensajes de cariño. En la última Feria de Abril de Sevilla, antes de salir al ruedo, Cayetano compartió una hermosa fotografía y una dedicatoria: "Ellos me enseñaron a ponerle alma, coraje y pasión a la vida".

Su vida, con sus tragedias y éxitos, podría considerarse digna de cine, aunque lo más cerca que ha estado de los platós fue cuando impartió unas lecciones magistrales a Adrien Brody para la película "Manolete". Como legado familiar tiene también los restos del director de cine Orson Welles, gran amigo de Antonio Ordóñez, que reposan en su finca El recreo de San Cayetano, en Ronda.