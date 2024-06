La bronca a gritos de Antonio David Flores y Olga Moreno en un garaje

Antonio David Flores está disfrutando de un discreto segundo plano mediático, después de que se le cerrasen las puertas de Mediaset ante la llegada de su exmujer, Rocío Carrasco. Ésta también ha sido vetada en la cadena un año después, pero por otros motivos. De hecho, toda la familia tiene prohibida la entrada en sus platós, por miedo a que desgasten más aún la imagen sus programas y la forma de verles el público. Tan solo hay una excepción, Olga Moreno, que regresa al foco por todo lo alto, siendo uno de los fichajes estrella de ‘Supervivientes All Stars’, por su condición de ganadora de su edición. Quizá por eso no se ha hablado nada del enfrentamiento que mantiene el exmatrimonio y que vivió un fuerte episodio recientemente cuando terminaron a gritos en el garaje del que fuese su domicilio conyugal en Málaga. Un detalle silenciado, que tan solo Belén Esteban ha puesto sobre la mesa.

Olga Moreno con Agustín Etienne Gtres

Olga Moreno y Antonio David Flores han tratado de ofrecer una imagen idílica, también tras su separación. No querían enzarzarse en amargas disputas mediáticas que les dejase a ambos en mal lugar, de ahí que optaron por ofrecer la mejor de sus sonrisas y barrer bajo la alfombra todo aquello que no deseaban que saltase a la palestra. “Hubo una movida muy gorda en el garaje de la casa con Antonio David y Rocío Flores, recriminándole ciertas cosas a Olga Moreno”, tiraba de la manta la colaboradora en su nuevo espacio televisivo.

No quería desvelar sus fuentes, pero las cuentas son claras, pues Agustín Etienne, además de ser pareja de la malagueña, también ha sido representante de Belén, con la que guarda muy buena relación. Obviando esto, ella continuaba: “Tengo mis fuentes y os aseguro que Olga no lo está pasando bien. Antonio David no se lo está poniendo fácil”, mantiene Belén Esteban, que perfila la situación del exmatrimonio: “Ella tiene su pareja en Madrid. Vive con él, pero va a Málaga cuando le toca la niña. Pero ella también quiere traerse a la niña en vacaciones, Semana Santa, fines de semana… y ahí tienen problemas”, contextualiza el motivo de los enfrentamientos que les mantienen en constante pie de guerra, viviéndose un amargo capítulo en la que terminaron alzando la voz.

Antonio David Flores en una imagen reciente UAT GTRES

“Me parece muy mal. Ella tiene todo el derecho de rehacer su vida, ella por lo menos no le puso los cuernos”, ha defendido, muy enérgicamente, Belén Esteban a Olga Moreno, pese a que ya ha dejado buena cuenta en el pasado de que no es santo de su devoción. Una clara alusión a cómo terminó su matrimonio de más de 20 años cuando el ex guardia civil comenzó con Marta Riesco. Aun así, no se le caen los anillos a dejar clara su postura sobre algo que entiende como lógico. Eso sí, aprovecha su discurso para darle un tirón de orejas a la protagonista, denunciando que en su día disfrutó de una estampa idílica que se alejaba mucho de la realidad: “Olga nos vendió una familia feliz que no existía”. Ahora que sale con Agustín Etienne, se ha ganado la enemistad de Antonio David Flores y también de su hija, Rocío Flores, que no aprobaron su idilio y lo entendieron más como una traición hacia su confianza, pues era el representante del clan.