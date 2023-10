Camilo Blanes quiere enderezar su vida y desintoxicarse

Parece que empieza a entrar en razones, que entiende que su vida debe dar un giro de ciento ochenta grados, que las malas compañías le están destrozando la existencia. Camilin Blanes, el hijo del fallecido Camilo Sesto, podría estar meditando ingresar en una clínica de desintoxicación para librarse de sus adicciones.

Por lo menos, esto es lo que asegura su íntima amiga Christina Rapado, quien lleva meses intentando convencer a Cami, como ella le llama, para que se cure e inicie una vida más saludable.

Camilo Blanes Instagram



La cantante es de las pocas personas que tienen acceso directo al treintañero, le visita todas las semanas y pasan muchas horas juntos. Rapado, que no se lleva especialmente bien con la madre de Cami, con Lourdes Ornelas, también se muestra dispuesta a olvidar sus enfrentamientos para luchar en común por el bien de Camilin. De momento, la madre y la amiga no llegan a un acuerdo beneficioso, sus desacuerdos han sido continuos y no es fácil olvidar los reproches que se lanzaron la una a la otra. Quizá deberían sentarse a hablar para limar asperezas.