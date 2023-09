Camilo Blanes rompe con su pasado y renace bajo nuevas identidades

Camilo Blanes lleva meses desaparecido en combate. Su vida se ha convertido en un vaivén de emociones, una montaña rusa también de estados, en los que ha logrado tocar los infiernos para después recuperar el control. Después, silencio. El hijo del desaparecido Camilo Sesto mantiene muy despistados a sus seres queridos, especialmente a su madre, Lourdes Ornelas, que ya no sabe cómo ayudar a su vástago a reconducir su camino. Cuando se siente dichoso, se convierte en una persona muy activa en las redes sociales, compartiendo contenido varias veces al día. Después tiene otras épocas en las que nada se sabe de él. Pero ahora ha dado un paso muy distinto, lo que ha terminado por descolocar a todos.

Publicación de Camilo Blanes Instagram

Su cuenta personal de Instagram se había convertido para algunos de sus seres queridos como el ancla para saber cómo y dónde estaba. Él mismo compartía esa información sin problema alguno, quizá de ahí que haya sufrido varios robos en su domicilio. También las compañías que frecuenta son de gran preocupación para su madre. Pero ahora, sin previo aviso, su cuenta oficial ha sido eliminada y, en su lugar, han aparecido otras cuatro nuevas. Todas ellas bajo el nombre de Sheila Devil, como así se hace llamar desde que anunciase su deseo de cambiar de sexo.

Perfiles de Camilo Blanes bajo el nombre de Sheila Devil Instagram

Camilo Blanes, o Sheila Devil, ha querido romper con todo su pasado y eliminar todo rastro de lo que un día fue. Ahora quiere mirar al horizonte, al futuro, aunque esto para su madre no sea del todo positivo y es que ella considera que “ha entrado en un bucle de autodestrucción”. Él considera que está bien, mejor que nunca ahora que puede vivir bajo la piel que desea, por eso reclama que no le llamen “Camilín”, lo odia, y además “ella no lo siente”. A través de estas nuevas cuentas, también ha dejado claro que no se encuentra en tratamiento en un centro de rehabilitación, aunque así se ha publicado recientemente. En su lugar “está en su casa haciendo la vida de siempre”, dice él tras la voz de Sheila Devil, tal y como recogen en ‘Semana’.

Camilo Blanes junto a dos amigos Instagram

Camilo Blanes reconoce que “siempre tuvo una doble vida” y que el estar al borde de la muerte le ha ayudado a abrazar a su propio ser. Se ha cambiado de nombre, aunque aún hay dudas sobre si lo ha hecho legalmente o tan solo en las redes sociales, pero sí que ha iniciado un proceso de transición. Un cambio físico del que se siente ilusionado y que emplaza en su domicilio de Torrelodones, Madrid. Una casa que ha sido desvalijada en diversas ocasiones, la última con un botín sustraído por valor de 100.000 euros. Él asegura que está rodeado de buenas personas, a pesar de los sustos que le han dado.