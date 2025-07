Carlos Rivera: "Mientras que sea amor, que cada persona haga lo que decida y sea feliz"

Tras casi un año recorriendo los escenarios más importantes de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, Carlos Rivera consiguió un lleno total en el Movistar Arena en su paso por Madrid en el marco de su gira, Carlos XX.

La gira, que conmemora sus primeros 20 años de carrera, ha sido una celebración de música, emoción y agradecimiento. Desde su primer concierto el pasado 4 de julio en la Arena Ciudad de México, Carlos agotó entradas en 20 ciudades de 6 países, reafirmando así su lugar como uno de los cantautores mexicanos más influyentes y queridos de su generación.

Carlos se encuentra en una de las mejores etapas de su carrera. El pasado 29 de mayo lanzó su octavo disco de estudio, titulado "¿Qué significa el amor?", compuesto por diez canciones que abordan temas como el amor, la pérdida, la esperanza y el renacimiento. Este nuevo material también destaca por su propuesta visual, que ofrece un lenguaje renovado para interpretar sus emociones.

-La primera pregunta es evidente. ¿Qué es para usted el amor?

El amor creo que tiene muchos significados, cada persona encuentra el suyo de acuerdo a lo que esté viviendo. Por eso mi pregunta es una pregunta abierta, para que cada persona le ponga el suyo y tal vez lo pueda encontrar en alguna de mis 10 canciones que propongo en este álbum. ¿Qué significa para mí? Para mí significa hacer lo que hago, hacer música y poder compartirla, aunque hace poco fui papá y he de decir que, por supuesto, mi amor es mi hijo.

-¿Está dedicada la canción a él?

Bueno, sí tiene mucha inspiración de él. Mientras en mi proceso creativo planteaba la pregunta, en la respuesta me pude haber explayado haciendo toda una definición de amor súper poética, pero al final encontré que no había nada más poético y más claro que decir ‘tú eres el amor y tú tienes que hacer el amor’. Así lo sentía en ese momento.

-Ahora se está redefiniendo el amor: poliamor, relaciones abiertas, triejas… ¿Usted es más tradicional en este sentido?

Bueno, al final mientras que sea amor, que cada persona haga lo que decida y sea feliz. Lo único importante es que sea amor de verdad.

-Lleva ya 20 años en la música. ¿Qué balance hace? ¿Se imaginaba cuando empezó poder llenar un Movistar Arena?

Era un sueño, y como todo sueño, uno tiene la ilusión de que algún día se cumpla. Después de tanto tiempo, poder seguir logrando esos sueños es impresionante. En España, el Movistar Arena es un sitio que es un sueño llenar para cualquier artista. Llevo muchos años picando piedra en este país y darme cuenta de que todo ha valido la pena es maravilloso. Tengo mucho que agradecer.

La actuación de Carlos Rivera en el Movistar Arena de Madrid Gtres

-¿Cuál es el mayor obstáculo al que se ha enfrentado a lo largo de su carrera?

Yo creo que me tocó defender la música que yo hago en los tiempos más difíciles. La radio sólo quería escuchar urbano, pero donde más despegué curiosamente fue cuando estaba el urbano en todos su esplendor. Ahora, en España y Latinoamérica las plataformas están acaparadas absolutamente por el urbano, y poder estar y sobrevivir en medio de todo esto ha sido el obstáculo más grande. Sin embargo, ser una opción en medio de un mar de lo mismo también hace que brilles y que tengas un lugar. Cuando la gente se cansa de lo demás y quiera algo de amor y algo con consistencia, yo estoy ahí como esa opción. De esta forma, lo que parece un obstáculo se convierte también, en cierta forma, en una ventaja.

-Tiene 9 millones en redes sociales. ¿Cómo es su relación con estas plataformas? ¿Es muy influencer?

Soy pésimo influencer. Soy afortunado porque me sigue mucha gente, pero porque le gusta mi músicam, porque en crear contenido soy muy malo. Prácticamente no hago nada, solamente comparto mi música. No soy de estar tomando selfies ni del postureo, no va mucho conmigo.

En el caso de las plataformas digitales como Spotify, yo me pregunto cuántas de las personas que me escuchan realmente es gente que iría a un concierto tuyo, porque por casualidad te pueden escuchar millones de personas por estar en una playlist famosa, pero no sabes ni cómo se llama el artista.

"No hay inteligencia artificial ni nada que pueda superar un concierto en directo"

La realidad no está ni en las redes ni en las plataformas, la realidad está cuando tú haces un concierto y la gente paga por ir a ese concierto. Ahí es donde hago comunidad, donde canto mis canciones y hablo con el público, les cuento mis historias. Creo que así conecto con la gente, y cada vez que hago un concierto nuevo viene más gente y creo que se lo puedo atribuir a eso, porque la realidad está en el directo, y eso nunca se va a perder. No hay inteligencia artificial ni nada que lo pueda superar. Si me pones a elegir, siempre voy a elegir estar arriba de un concierto, incluso más que en un estudio o que en cualquier lado.